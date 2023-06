Sono attese 10 mila persone per il XXIX Raduno nazionale dei paracadutisti d’Italia che si svolgerà ad Asti questo week end, da oggi a domenica.

E “territorio” è proprio la parola chiave della manifestazione: “Definendo il programma del raduno – spiega Ivo Fornaca, probiviro 1° Gruppo e organizzatore del raduno insieme al Comitato organizzatore, il Consigliere nazionale 1° Gruppo Enzo Gulmini e del vice presidente della sezione Anpd’I di Asti, Massimo Cognolato – abbiamo voluto che tutti i paracadutisti e le persone che arriveranno in città per questa occasione potessero scoprire e conoscere il territorio astigiano”.

Ecco quindi, ad esempio, la collaborazione con Asti Musei, per cui tutti i partecipanti nell’arco della tre giorni potranno visitare i musei astigiani a un prezzo calmierato. Da ricordare anche la compartecipazione di Coldiretti e Unpli che, attraverso l’operato delle Proloco, faranno scoprire agli avventori i prodotti tipici e i vini del territorio.

In occasione del raduno verrà inaugurata a Palazzo Mazzetti la mostra dedicata ad Alessandro Tandura, primo ardito paracadutista impegnato in operazioni di guerra durante il Primo conflitto mondiale.

Inoltre sabato, sempre a Palazzo Mazzetti, avverrà la premiazione del concorso indetto con le scuole primarie e secondarie del territorio.

In questi giorni si ricorderanno valorosi astigiani come il generale Monticone e il generale Frattini, primo comandante della Brigata Folgore, mentre si attende, se sarà libero da impegni istituzionali, il sergente Alessandro Binello del Centro sportivo Esercito, astigiano di Portacomaro e vice campione mondiale di paracadutismo acrobatico.

“Nell’arco della tre giorni si potrà assistere a meravigliosi lanci dei paracadutisti – spiega Ivo Fornaca –. Il primo avverrà oggi alle 16 in piazza Alfieri; a seguire sabato dalle 14 alle 16 allo stadio con in conclusione una bandiera tricolore delle dimensioni di 1.600 metri quadrati portata dal colonnello Filippini. Assisteremo anche a un volo notturno sabato sera alle 22.30 in piazza Alfieri, mentre quello conclusivo sarà sempre nella piazza principale domenica tra le 12 e le 13, a conclusione della sfilata e dei saluti istituzionali”.

La sfilata prenderà il via domenica alle 9 dal rione di Santa Caterina, fino ad arrivare in piazza Alfieri: il corteo vedrà la partecipazione di circa 1.500 paracadutisti che porteranno in corteo anche la Bandiera di Guerra del VIII reggimento Genio Guastatori con plotone armato. Il raduno si realizza grazie al contributo di diverse realtà, che gli organizzatori ringraziano profondamente insieme a tutti i volontari e le associazioni d’arma che in questa occasione presteranno il loro prezioso servizio.

“Questo è il raduno della ripartenza – conclude Ivo Fornaca –: l’ultimo era avvenuto nel 2018 a Vittorio Veneto. Sono cinque anni dunque che aspettiamo questo momento: la voglia di incontrarsi è tanta e siamo certi che sarà una manifestazione bellissima per tutta la città”.

Laura Avidano