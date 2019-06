Si chiama “Non solo” il magazzino solidale aperto nei giorni scorsi ad Asti in viale Pilone: un luogo in cui conferire beni in buono stato, perché un elettrodomestico, un mobile, farmaci, vestiti possono alleviare il bisogno di qualcuno.

Un’associazione di volontari, One more life fa, da cerniera operativa al progetto che si avvale di alcune significative partnership. Se Asp provvede alla movimentazione di materiali evitando la dispersione nell’ambiente, per un possibile migliore riutilizzo, l’Ordine dei Farmacisti con il suo presidente Aldo Pia assicura la scelta dei medicinali conferiti per essere donati a chi ne ha bisogno.

Il magazzino è aperto il giovedì dalle 9 alle 11, in ampi locali messi a disposizione dall’Agenzia territoriale per la Casa commercialmente fermi da tempo.

“Non solo” quindi, per significare che una volta esaurito il bisogno gli oggetti possono servire a qualcun altro e la cosa donata può rincuorare o far sentire pù protetta una persona o un nucleo familiare.

Nel suo intervento Mario Sacco ha confermato l’interesse a questa progettualità di rete sociale e di economia circolare da parte di Fondazione CrAt, insieme ai filoni tradizionali di sostegno quali i poli universitario e museale della città.