Mercoledì 13 luglio dalle 16 presso il Salone Consiliare della Provincia di Asti in piazza Vittorio Alfieri 33 si svolgerà la tappa astigiana del road show di presentazione della Task Force regionale per accedere ai fondi per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. previsti nel Pnrr. Complessivamente per il Piemonte si tratta di 260 milioni, che saranno assegnati tramite bandi a cui bisogna presentare domanda entro settembre. Per farli conoscere a sindaci e amministrazioni locali, nasce questa task force con una ventina di persone di Csi Piemonte e fondazione Torino Wireless. Per i sindaci, o loro delegati, ci sarà anche la possibilità di incontrare al termine dell’evento i referenti della task force regionale.