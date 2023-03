Grande sostegno ad Asti: l’audizione finale della città, candidata con le Langhe e il Monferrato a Capitale Italiana della Cultura 2025, è fissata per domani, martedì 28 marzo, alle 15.15 alla sede del Ministero della Cultura a Roma e potrà essere seguita in

diretta streaming su https://www.youtube.com/@MiC_Italia .

La delegazione è composta dal Sindaco Maurizio Rasero, l’Assessore alla Cultura Paride Candelaresi, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il dirigente del settore cultura Angelo Demarchis, il project manager Roberto Daneo, il direttore della

Biblioteca Astense Alessia Conti, la giornalista e conduttrice di Rai Scuola Chiara Buratti e la giovane studentessa Vittoria Carlotta Lovullo. Il prestigioso comitato scientifico del dossier è composto da grandi personalità del mondo della cultura come Bruno

Gambarotta, Donatella Gnetti, Luigi Berzano, Laurana Lajolo, Roberta Bellesini Faletti, Roberto Bava, Chiara Ercole, Lucio Pellegrini, Andrea Bosca, Ottavia Fusco, Alberto Sinigaglia, Domenico Quirico e Massimo Cotto. A loro si sono aggiunti nel corso di questi

mesi, e grazie al grande entusiasmo che la candidatura di un intero territorio ha portato con sé, Alessandro Barbero, Massimo Gramellini, Corrado Tedeschi, Iva Zanicchi, Christian Greco, Renata Scotto, Stenio Solinas. Molti di loro, insieme a tutti gli esponenti

del mondo scientifico e culturale astigiano, hanno anche preso parte alla realizzazione di un video a sostegno della candidatura di Asti e pubblicato questa mattina.

“Essere arrivati sino a qui è un grande risultato. Ringrazio i numerosi artisti, grandi pensatori, uomini e donne di cultura che ci stanno supportando con entusiasmo” – sostiene l’Assessore Paride Candelaresi. “Ringrazio tutte le personalità astigiane e non

solo che ci hanno sostenuto e accompagnato fino a qui – ha aggiunto il Sindaco di Asti Maurizio Rasero – Ora proseguiremo nell’impegno per raggiungere il riconoscimento finale.”