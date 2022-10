Mercoledì 19 ottobre, alle 18 Teatro Alfieri ospiterà la presentazione ufficiale del Dossier di candidatura di Asti a “Capitale Italiana della Cultura 2025”. Nel mese di settembre si è concluso l’iter che ha portato alla stesura del Dossier che è stato trasmesso al Ministero della Cultura il 13 settembre. “E’ stato un lavoro corposo e impegnativo che abbiamo affrontato con entusiasmo e

metodo – ha commentato l’Assessore alla Cultura Paride Candelaresi – che ha visto la partecipazione delle associazioni e di tutti i soggetti che operano nel mondo della cultura. Ora è arrivato il momento di restituire e condividere con tutti i cittadini, istituzioni, le associazioni e i Sindaci dei 117 Comuni della Provincia che hanno aderito in partenariato all’iniziativa, il lungo lavoro fatto in questi mesi dagli uffici dell’Assessorato e dal manager astigiano Roberto Daneo, che ha messo a disposizione la sua esperienza in questo settore. Ho desiderio di raccontare quali sono i punti di forza che sono emersi e come abbiamo affrontato questa sfida. L’incontro è aperto a tutti i cittadini che verranno accolti a Teatro alle ore 18,00: potranno assistere alla presentazione e a qualche sorpresa sul palco!”. Saranno presenti le istituzioni che hanno sostenuto la candidatura, a partire dalla Regione Piemonte con il Presidente Alberto Cirio, tutti i partner e le Associazioni culturali. “Il Dossier di candidatura rappresenta un risultato molto importante per la nostra Città – è il commento del Sindaco Maurizio Rasero. L’alta qualità della progettazione ha portato tutte le realtà culturali a riunirsi in una rete straordinaria sull’intero territorio della Provincia. Il lavoro di questi mesi ha dimostrato la vivacità culturale e ritrovato orgoglio cittadino. Nel ringraziare tutti coloro che si sono spesi per il progetto, sono convinto che il lavoro fatto costituisce un valore fondamentale per il nostro territorio”.