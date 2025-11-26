Dieci anni di cammino, dieci inverni di luce e presepi: Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato celebra la sua decima edizione confermandosi tra gli appuntamenti più attesi del Natale piemontese, un itinerario diffuso che unisce paesi, comunità e tradizioni nel segno della bellezza e del calore. Dal cuore delle colline astigiane alle borgate più raccolte, ogni paese accende la propria storia con un presepe diverso: artistico o popolare, in terracotta o in legno, costruito con materiali semplici e con l’ingegno di chi crede nella forza del Natale come momento di incontro e condivisione.

Quest’anno più che mai, la rassegna vuole essere un abbraccio collettivo, una rete di luci, arte e comunità che racconta l’identità di un territorio e la dedizione di chi, con passione, mantiene viva una tradizione che parla di pace e speranza.

“Visitare i presepi del Monferrato – spiega il presidente dell’associazione, Francesco Marengo – significa entrare in un racconto corale: un viaggio tra borghi illuminati, suoni, profumi e gesti antichi che continuano a unire generazioni diverse intorno alla Natività. Oro Incenso Mirra – Presepi nel Monferrato è un invito a riscoprire la meraviglia dell’attesa, a camminare lentamente tra le vie dei paesi, a lasciarsi sorprendere – ancora una volta – dalla magia semplice e autentica del Natale”.

Aggiunge il presidente Bruno Colombo dell’Ecomuseo BMA: “Continua anche quest’anno la pluriennale collaborazione con questo Circuito unico nel suo genere che arricchisce nel periodo natalizio una vasta area del territorio dell’Ecomuseo di un itinerario tematico che favorisce l’attrattività dei nostri paesi in chiave anche turistica, animando la vita culturale, sociale e lo sviluppo economico delle comunità locali che si attivano per la realizzazione dei presepi e degli eventi popolari che animano le borgate tra folclore, memoria e tradizione”.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e BMA Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano, ha il patrocinio della Provincia di Asti, del Consiglio Regionale del Piemonte e del Gal – Basso Monferrato Astigiano. È resa possibile grazie al sostegno della Banca di Asti, del Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria (CSVAA), della Cantina Regionale di Castagnole Monferrato e di Nis Srl.

ARAMENGO

Presepi d’Autore

Nella piazza del Municipio sarà allestito un grande albero illuminato e un presepe con personaggi intagliati e dipinti a mano dall’artista Gianluigi Nicola (Laboratorio Nicola Restauri).

Un secondo presepe dell’artista sarà esposto in frazione Marmorito Santa Maria, di fronte alla Trattoria dei Cacciatori.

Una sala del Comune ospiterà il Concorso di Presepi “Alla luce della Stella”, aperto a tutti e giunto alla terza edizione. I presepi, contrassegnati da numeri progressivi, potranno essere votati dai visitatori.

Periodo: 7 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Orari: Mostra a cielo aperto visitabile tutti i giorni, 24 ore su 24.

Concorso visitabile nei giorni feriali durante l’apertura degli Uffici comunali e nei festivi dalle 15.30 alle 18.00 (esclusi 25 dicembre, 1° e 6 gennaio).

Nei giorni festivi: servizio Bar/Pro Loco in piazza del Municipio e presso la Trattoria dei Cacciatori (Marmorito Santa Maria).

Info: 349 177 7646

CASTAGNOLE DELLE LANZE

Il Paese dei Presepi: Castagnole delle Lanze ospita una suggestiva mostra a cielo aperto con presepi realizzati da associazioni, commercianti, scuole e cittadini, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Un percorso tra vie, portici, botteghe e attività commerciali di San Bartolomeo, fino al belvedere “Renato Ebrille” del Municipio, al Parco della Rimembranza e alla Torre del Conte Ballada di San Robert, per scoprire la creatività e le tradizioni del territorio.

I presepi, costruiti con materiali poveri, semplici e riciclati, richiamano i prodotti e le tradizioni locali, offrendo un itinerario unico tra arte e spiritualità.

Inaugurazione: sabato 6 dicembre, 17.30, accensione delle luci di Natale e apertura della mostra a cielo aperto.

Esposizione: dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

Evento speciale: venerdì 19 dicembre, 21.00 – Fiaccolata da San Bartolomeo fino al sagrato della Chiesa Parrocchiale di San Pietro, con concerto del Coro dei Vicarini, formato dai ragazzi della Scuola Secondaria “C. Vicari”, e auguri alla comunità. A seguire, cioccolata, vin brulè e panettone offerti dall’Associazione Gemellaggi.

CASTAGNOLE MONFERRATO

Mostra dei Presepi alla Tenuta “La Mercantile”

Nella magnifica Tenuta La Mercantile si rinnova la tradizionale esposizione dei presepi artigianali, con opere di artisti locali e nuovi espositori. Ogni edizione propone materiali e stili differenti, in un percorso che valorizza i temi della Natività: amore, pace e solidarietà.Novità di quest’anno: il presepe di 10 metri per 2 realizzato da Maura Rosa, il nuovo presepe di Carla Fresia, il presepe meccanizzato di Roberto Grillo e le casette di Loris e Nadia Cenedese.Sono previste visite guidate per le scuole e una sezione speciale dedicata alla “Passiun di Gesù Crist”, allestita nella chiesetta della Tenuta.

Programma attività

Domenica 7 dicembre alle 11.00 “La Contessa e il Conte vi condurranno alla Mercantile per l’inaugurazione”, con rinfresco offerto dalla Pro Loco.

Sabato 13 dicembre alle 15.00 Laboratorio di arte bianca con Daniela Gai.

Sabato 20 dicembre alle 16.00 Spettacolo teatrale per bambini “Scheletri nell’armadio – Merenda con delitto” con la Compagnia dei Fafiuché.

Domenica 21 dicembre alle 16.00 Concerto di Natale con la Corale di San Martino.

Domenica 28 dicembre alle 15.00 Laboratorio di cucina con Daniela Gai.

Martedì 6 gennaio 2026 alle 15.00 Caccia al Tesoro con la Befana e, a seguire, Grande Tombolata per grandi e piccini

Le visite e le attività sono tutte a titolo gratuito.

CASTELL’ALFERO

Presepi d’Autore al Castello

Esposizione di presepi realizzati da cittadini e artisti locali all’interno delle sale del Castello. I visitatori potranno votare il presepe più tradizionale e creativo per il concorso dedicato.

Orari:

Weekend: 10.00–12.30 / 15.00–18.00

Feriali: 8.00–12.30 (durante apertura uffici comunali)

Date: 7–8, 13–14, 20–21, 27–28 dicembre 2025; 3–6 gennaio 2026

Apertura straordinaria: 26 dicembre 2025, 15.00–18.00

Mostra a cielo aperto visitabile tutti i giorni 24 ore su 24 concentrico di Castell’Alfero, frazioni Callianetto e Stazione.

Presepi delle Cappelle Votive – Itinerario tra piloni e cappelle a Callianetto, Serra Perno e Regione Valle.

Presepi del Riciclo – Installazioni creative con materiali di recupero nelle vie e piazze del paese e nelle frazioni di Callianetto e Stazione; i presepi potranno essere votati in una cassetta in piazza Castello per il concorso.





Eventi:

7 dicembre, 14.30: Inaugurazione Mostra e Concorso – Castello

7 dicembre, 15.00: “Aspettiamo tutti insieme Babbo Natale” – Salone Verde

7 dicembre, 17.30: Accensione albero – Piazza Mazzini

8 dicembre, 15.30: Tombolata e cioccolata – Teatro in piazza Castello

13 dicembre, 14.00: Camminata tra piloni votivi e presepi

13 dicembre, 17.00: Spettacolo teatrale “Natale, il cinghiale che sognava di essere una renna” compagnia degli Erranti – Teatro in piazza Castello

14 dicembre, 10.00-18.00: Mercatino Natalizio – Piazza Castello

14 dicembre, 15.00: “Cantando sulle vie del presepe” – Piazza Castello

20 dicembre, 15.00: Caccia al tesoro e attività per bambini

21 dicembre, 15.00: Il Pastore Gelindo a Castell’Alfero – Teatro in piazza Castello

6 gennaio 2026, 15.00: Camminata della Befana, elezione Miss Befana – Piazza Castello

6 gennaio 2026, 17.00: Premiazione Concorso Presepi – Teatro in piazza Castello

COCCONATO

Il Borgo e i suoi Presepi

“Presepi d’Artista”, opere del gruppo Artigiani del Presepe Torino di Antonella Armosino, Paolo Scalambro, Massimo Picheta e il suggestivo presepe all’uncinetto di Adriana Gandini. Esposizione e vendita di presepi napoletani realizzati a mano da Antonio Saggese.

Mostra fotografica “A Natale… i Cocconatesi nel Medioevo” a cura del CEDAS-FIAT Torino. “Il Natale degli artisti” mostra di opere di artisti locali presso la Chiesa di Santa Caterina.

“Il Presepe dei Babacci” si rinnova con un percorso scenografico da via Roma alla Chiesa Parrocchiale, con personaggi a grandezza naturale e illuminazione notturna.



“Lungo le vie del borgo…”: presepi diffusi in vetrine e angoli caratteristici del centro storico.

Periodo: 7 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Orari Mostra Presepi d’Artista:

Prefestivi: 14.30–18.00

Festivi: 11.00–12.30 / 14.30–18.00 (escluso il 25 dicembre)

Eventi:

7 dicembre, 12.00: Inaugurazione e aperitivo – Piazza Cavour

13 dicembre, 10.00–17.00: Mercatino vintage – vie del centro

20 e 27 dicembre, 15.30: Laboratori natalizi per bambini – Biblioteca “E. Rocca”; Degustazioni dello zabaione “Zabà” di Alberto Marchetti

Info e prenotazioni gruppi: 0141 600076

Email: cocconatoufficioturistico@gmail.com

FRINCO

Presepe “Tra Luci e Ombre”

Frinco propone ogni anno un percorso di presepi diffusi ispirato al messaggio di San Francesco: vivere la fede e la pace nella semplicità.

Le rappresentazioni, realizzate dal Comune, dalla Parrocchia, dalla Pro Loco e dai cittadini, si trovano davanti alle chiese, alle porte delle case e lungo le vie del centro storico.

Presepi tradizionali, moderni e stilizzati, spesso realizzati con materiali di riciclo, creano un’atmosfera di serenità e gioia.

Periodo: 7 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Orari:

Sabato: 15.00–17.00

Domenica e festivi: 11.00–18.00

Info: 393 0226150

MONALE

Il Percorso dei Presepi

Nel centro storico di Monale prende vita un itinerario artistico che parte dal presepe a grandezza naturale di Remo Marangon, accanto al Municipio, e si snoda tra le vie del paese fino al Castello.

Le statue in terracotta, realizzate nei corsi guidati da Martino Canavese, sono posizionate in casette sparse per il centro paese. Ci sono anche statue in legno con i volti di personaggi noti dell’Astigiano. Il percorso si conclude con la Sacra Famiglia scolpita nel legno da Canavese.

Periodo: 7 dicembre 2025 – 12 gennaio 2026

Prenotazioni visite: 0141 650001

Eventi:

8 dicembre 2025, 10.00–17.00: Mercatino dello scambio e del baratto – Piazza del Comune (o Salone Polivalente in caso di maltempo)

6 gennaio 2026, 9.00: Camminata della Befana – con tè caldo, panettone e pandoro offerti dalla Pro Loco

SAN DAMIANO D’ASTI

Il Magico Paese di Natale e il Presepe Vivente

Anche nel 2025 San Damiano d’Asti si prepara a vivere la magia del Natale con un ricco calendario di eventi che animeranno il centro storico e le borgate del territorio per tutto il mese di dicembre, fino all’Epifania. Il cuore delle manifestazioni sarà, come da tradizione, Il Magico Paese di Natale, che trasformerà San Damiano in un borgo incantato con luminarie, mercatini natalizi e stand di artigianato e prodotti tipici.

Periodo: 6 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026

Orari mercatini: nelle giornate del 7, 8, 14 e 21 dicembre dalle 10.00 alle 19.00

L’evento più atteso è il Presepe Vivente, allestito nel suggestivo scenario del Borgo dei Sutè e di Santi Cosma e Damiano, nelle date di domenica 7 dicembre 2025, lunedì 8 dicembre 2025, domenica 14 dicembre 2025 dalle 14.00 alle 19.00.

Decine di figuranti, antichi mestieri, botteghe, animali e scenografie curate nei dettagli faranno rivivere la Natività, offrendo un’esperienza coinvolgente per grandi e piccoli.

Dal 6 dicembre al 6 gennaio sarà inoltre possibile ammirare la Passeggiata dei Presepi, un percorso diffuso nelle borgate e frazioni del territorio (Valmolina, Torrazzo, San Grato, Serra dei Costa, Valteglio, Vascagliana, Lavezzole, Gorzano, Valdoisa).

Evento speciale:

Domenica 14 dicembre 2025 – Fiera Storica del Cappone, tradizionale appuntamento dedicato al prodotto simbolo della gastronomia locale.

