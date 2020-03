Alberto Cirio nel corso del suo intervento in apertura di Webathon, ha sostenuto che “in Italia serve un grande Piano Marshall, non possiamo pensare con 25 miliardi di far ripartire l’economia. Anche i 600 euro per le partite Iva non bastano, fanno sorridere rispetto al danno di chi ha un’attività e ha dovuto improvvisamente chiuderla. Però li voglio prendere come un primo segnale del Governo, e mi aspetto un grande Piano Marshall nel decreto di aprile”.