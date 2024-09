Come ogni anni con il Settembre Astigiano il sindaco Maurizio Rasero firma l’ormai tradizionale ordinanza che vieta la vendita di alcolici e superalcolici “da asporto” in occasione del Festiavl delle Sagre e della Douja d’Or.

Nel documento, il numero 50, emesso il 3 settembre il primo cittadino vieta l’utilizzo di bicchieri di vetro e lattine all’interno del villaggio delle Sagre in piazza del Palio, piazza nella quale sarò vietato introduttore proprio contenitori di vetro e lattine.

Le pro loco si asterranno, per tutta la durata dell’evento, dalla vendita di bottiglie di vino, mentre la cantina della Douja d’Or, il sabato sera, cesserà l’attività di vendita di bottiglie di vino alle 20.

Dalle 20 di sabato 7 settembre, fino alle 8 di domenica e dalle 20 alle 24 di domenica sarà inoltre vietata la vendita, per asporto, di bottiglie di vino e di altri prodotti alcolici e superalcolici a tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali site in piazza del Palio, ma anche in quelle poste nelle vicinanze della zona interessata alla manifestazione (corso Einaudi, piazza Leonardo da Vinci, via Baudoin, viale Vittoria – primo tratto fino a via Botallo – , in piaza Marconi, via Artom, via Cavour, via Emanuele Filiberto, corso Matteotti – primo tratto fino a via Guttuari, locale “La Sfinge” compreso – e corso Gramsci – primo tratto fino a via Guttuari -, così come alle attività all’interno del Mercato Coperto). E’ fatta salva comunque la possibilità di vendita effettuata congiuntamente al pasto da asporto.

Stesso veto dalle 20 di domani e fino alle 8 di domenica per tutti gli esercizi che si trovano nell’area interessata dalla Douja d’Or e precisamente (corso Alfieri da piazza Porta Torino a piazza Alfieri, sulle vie Carducci e Quintino Sella e sulle vie e piazze intercluse tra quest’ultime e il corso Alfieri, su piazza Catena, via Hope, piazza Medici, via Battisti, via Della Valle, via Leon Grandi, via Al Teatro, piazza Italia, piazza Piemonte, via Palazzo di Città, via Garibaldi, piazza San Secondo, via Cavour nel segmento tra piazza San Secondo e via Repubblica Astese, vicolo G.B. Giuliani, piazza Statuto).

Infine dalle 2 alle 7 di domenica è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali e artigianalivicine a Sagre e Douja.

In caso di inottemperanza alle disposizioni sarà applicata una sanzione amministrativa che varia da 25 a 500 euro oltre alle sanzioni penali previste dalla Legge. Le bottiglie detenute nell’area della manifestazione in violazione all’ordinanza potranno essere sequestrate.

FOTO DI REPERTORIO