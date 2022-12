La Sezione Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) di Asti con l’incontro di Natale avvenuto nei giorni scorsi presso la struttura delle Piccole Figlie della Pietà, in via Gioacchino Testa ad Asti, ha ripreso i tradizionali incontri con i propri soci e familiari. Allo storico appuntamento natalizio, che quest’anno ha avuto come tema centrale “La vista di Papa Francesco ad Asti“ è stato organizzato del presidente astigiano Simone Solaro. Presenti il Vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, don Marco Andina, Assistente Ecclesiastico UCID di Asti, e il presidente del Gruppo interregionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’UCID Paolo Porrino. E’ poi seguita la celebrazione della S. Messa officiata dal Vescovo di Asti mons. Marco Prastaro. Al termine per lo scambio degli auguri natalizi, come tradizione, è seguito l’incontro conviviale tenutosi poi presso il ristorante “L’angolo del Beato” di vicolo Giuseppe Cavalleri, 2 sempre ad Asti.