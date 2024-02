Saranno appaltati entro settembre i lavori per la nuova sede della Croce rossa e i nuovi ambulatori del polo sanitario di Montegrosso. L’opera è finanziata con 450 mila euro messi a disposizione dalla Regione Piemonte, a cui si aggiunge il cofinanziamento di 150 mila euro da parte dell’amministrazione comunale. “I cittadini potranno usufruire dei servizi sanitari in luoghi più spaziosi e accoglienti, così come gli operatori e i volontari lavoreranno in un ambiente migliore”, ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che oggi ha incontrato, insieme al vicepresidente Fabio Carosso e all’assessore alle Opere pubbliche Marco Gabusi, il sindaco Monica Masino per fare il punto sul progetto di riqualificazione degli spazi. La struttura potrà così accogliere la sede della Croce rossa e degli ambulatori, ora ospitati in locali poco spaziosi e non agevoli da raggiungere.



A Portacomaro, sempre nell’Astigiano, sarà rinnovata la caserma dei carabinieri con 360 mila euro di risorse regionali, a cui si aggiungono 40 mila euro del Comune. Il progetto è stato illustrato oggi dal sindaco Alessandro Balliano al presidente della Regione Alberto Cirio: gli interventi prevedono la riqualificazione dell’edificio anche dal punto di vista energetico, tramite la realizzazione di un cappotto termico e l’installazione di un nuovo sistema di riscaldamento. Verrà poi realizzata una camera con servizi igienici che potrà ospitare, se verrà assegnata alla stazione locale, un carabiniere donna. Verrà inoltre rimesso a nuovo il salone polivalente sottostante, attualmente in disuso, da utilizzare sia in inverno che in estate, grazie a un rinnovato sistema di riscaldamento e raffrescamento.