Rimangono tre i casi di peste suina africana tracciati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, nell’Astigiano.

Secondo l’ultimo bollettino aggiornato al’11 febbraio i positivi in Piemonte sono 594, di cui uno a Mombaruzzo e due a Quaranti, 704 in Liguria

I positivi sono ora 1.298, venti in più rispetto all’aggiornamento precedente, per dodici casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 704; per otto in Piemonte dove i casi identificati salgono a 594.

I dodici nuovi casi liguri sono stati rilevati in provincia di Genova: otto a Genova (novantasei), uno a Lumarzo (tredici), uno a Rezzoaglio (cinque), due a Rovegno (cinquanta).

Gli otto nuovi casi piemontesi sono stati accertati in provincia di Alessandria: uno a Bergamasco (primo caso), due a Cassano Spinola (sette), uno a Fabbrica Curone (otto), uno a Morsasco (nove), uno a Rocca Grimalda (diciassette), uno a Sant’Agata Fossili (dieci), uno a Tortona (tre).

Con il caso di Bergamasco salgono a 133 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.