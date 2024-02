Poste Italiane, come ogni anno, celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino alcune colorate cartoline filateliche.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, inviando un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano.

La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1 euro nell’Ufficio Postale con sportello filatelico di Asti Dante, nei dieci Spazio Filatelia del territorio nazionale e online su poste.it e dal 7 al 14 febbraio sarà disponibile anche un annullo speciale.

Presso l’ufficio postale di corso Dante n. 55, è prevista una cerimonia di timbratura alle 11 alla presenza di Giancarlo Marenco, presidente Ordine Psicologi del Piemonte e del Direttore della Filiale di Asti, Cetty Restuccia.

La novità di questo anno sono le due cartoline puzzle “Sono puzzle di te” e “Colpito e affrancato”: si scrive il messaggio, si rompe il puzzle e si spedisce in una busta già affrancata. Il destinatario dovrà ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore. Le cartoline puzzle con la relativa busta sono in vendita nei punti dedicati al prezzo di 5€ ciascuna.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.