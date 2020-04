“Tutte le istituzioni hanno fatto stamattina in videoconferenza con la prefettura un punto sulle loro attività per coordinarsi. Si è poi tenuta una giunta comunale: stiamo continuando a lavorare anche a distanza”: ha detto oggi il sindaco Rasero.

POLIZIA PENITENZIARIA. Il ringraziamento di oggi va alla polizia penitenziaria: “Immaginiamo la difficoltà di svolgere questo lavoro soprattutto adesso; grazie anche a Form in Life: sono stati donati 700 tute e 700 calzari all’Asl e 300 tute e calzari a tutte le postazioni astigiane del 118”.

BONUS PER AUTONOMI. Da oggi sono in arrivo i famosi 600 euro per gli autonomi: “Tranquillizzo tutti, oggi sono arrivati i primi contributi e chi non li ha ricevuti li riceverà nei prossimi giorni”.

RSA. Si è poi svolta una conferenza in Regione che aveva come tema quello delle Rsa: “Oltre gli assessori c’erano dei tecnici. I problemi principali evidenziati sono il personale, i dispositivi di protezione individuale e i tamponi. L’assessorato ha comunicato che già con la delibera del 23 marzo si erano considerate alcune situazioni e si era stabilito che il personale assente potesse essere sostituito temporaneamente per la fase emergenziale”.

In totale si sono assunte 645 persone. Il Fondo assistenza e benessere (Fab SMS) ha offerto in comodato d’uso gratuito alla Regione Piemonte uno dei suoi Camper della Salute per aiutare i sanitari a effettuare i tamponi presso le case di riposo di tutto il Piemonte a supporto dell’attività svolta delle Asl.

Si prosegue la distribuzione dei Dpi. Sono state monitorate tutte le strutture piemontesi. Si sta proseguendo anche con i tamponi (al 14 aprile sono 13.940).

Nel 10% delle strutture (in tutto sono 750) si sono evidenziate criticità.

Nell’Astigiano: 2829 posti nelle Rsa, 912 persone impiegate e 151 personale infermieristico. Al 9 aprile erano stati effettuati 141 tamponi; al 14 aprile i tamponi sono diventati 303, di cui 127 positivi, 74 negativi e 102 in attesa dell’esito.

“Questi sono i dati ufficiali, diffusi dalle istituzioni – ha sottolineato Rasero – Non capisco chi dà dati inventati e continua a utilizzare il “mi pare”.

BUONI SPESA. Da domani, oltre i 560 buoni spesa già distribuiti, ne saranno distribuiti altri 630. Nelle prossime ore verificheremo le domande che sono rimaste escluse.

MASCHERINE IN ARRIVO. Sono stati stanziati 6 milioni di euro per acquistare 5 milioni di mascherine lavabili da mandare a tutti i piemontesi.

VADEMECUM PER LA FASE B. Regione e Politecnico stanno elaborando un piano per gestire le riaperture. “Stare distanziati, sanificazione dei luoghi di lavoro e dpi saranno fondamentali”.

I DATI. “I decessi ad Asti raggiungono la quota di 100, 3 in più di ieri. I positivi sono 905 (da 870 ieri)”.