L’Assemblea dei Soci di Asp S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio dell’esercizio 2024, che evidenzia un miglioramento del risultato operativo rispetto all’esercizio 2023, attribuibile soprattutto a una rigorosa politica di ottimizzazione dei costi gestionali. L’utile netto di periodo ha superato i 3 milioni di euro, con una destinazione così ripartita: circa 1 milione di euro da distribuire agli azionisti e circa 2 milioni di euro accantonati a riserva legale e straordinaria, in considerazione degli obiettivi strategici e ambiziosi che la Società, attraverso il suo Pianto Industriale, si prefigge di raggiungere nei prossimi anni.

Nel 2024 sono stati realizzati circa 14 milioni di euro di investimenti, raddoppiando il dato dell’esercizio precedente e rappresentando il valore più elevato di sempre per Asp. Inoltre, una parte significativa di questa spesa è stata destinata a promuovere la sostenibilità ambientale e a minimizzare l’impatto ecologico di Asp sul territorio, come dimostrano gli 8 milioni impiegati per l’acquisizione di autobus elettrici e alla realizzazione delle infrastrutture di ricarica dedicate per il trasporto pubblico locale.

L’entità complessiva degli investimenti, oltre agli elevati standard qualitativi, attestati dalla Relazione sullo stato dell’esecuzione del Piano industriale al 2027, sottoposta anch’essa all’esame dell’Assemblea dei Soci, confermano un dato: Asp continua a operare con uno sguardo rivolto sia al presente sia al futuro, dimostrando una solida capacità di pianificazione e di realizzazione degli investimenti.

La Società conferma in questo modo il proprio impegno verso una gestione responsabile e orientata alla crescita, a beneficio dei propri stakeholder, della comunità e dei lavoratori.

Il Presidente Fabrizio Imerito ha dichiarato: “Il bilancio d’esercizio 2024 attesta la solidità economica e operativa di Asp, riflettendo gli sforzi profusi nella pianificazione strategica e nella capacità di investimento. Inoltre, l’incremento del personale del 10% avvenuto durante l’anno, è una chiara dimostrazione del nostro impegno nel valorizzare le risorse umane, pilastro fondamentale per la crescita e il successo della società”.

In sede assembleare, è stata altresì confermata la nomina dell’Amministratore Delegato Massimo Cimino, cooptato nel gennaio 2025, che ha affermato: “L’analisi dei risultati consolidati del 2024 mostra un livello di efficienza che fornisce una solida base per gli obiettivi strategici che ci prefiggiamo di raggiungere nei prossimi anni. I numeri raggiunti confermano il risultato di un impegno costante verso l’efficienza gestionale e l’innovazione dei servizi.”