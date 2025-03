L’Astigiano piante la scomparsa di uno dei suoi figli più noti. E’ scomparso infatti Aldo Cerot Marello conosciuto in tutto il Piemonte per la sua attività sportiva legata al tamburello, ma anche per la sua passione per la musica. Classe 1949, nativo di Revigliasco nel tambass ha vinto ogni manifestazione: campionati italiani, con la Svab Castell’Alfero nel 1970 e 1972, con il Viarigi nel 1974, con l’Ovada nel 1979 e due con la sigla F1GT con il Castellero e con l’Antignano. Per diversi anni ha anche lavorato alla promozione di questo sport con la creazione del “Calendario del Tambass”.

Grande anche la sua passione per la musica: nel 1989 ha fondato la “Cerot Band” con la quale si è esibito in moltissimi palchi. Tifoso granata e giovane promessa del calcio da giovane, aveva lavorato all’Asl di via del Cavallino ed era stato un consigliere comunale a Revigliasco.

Una decina di anni fa Cerot Marello aveva subito un grave incidente stradale mentre nel 2021 era scomparsa la moglie Grazia Brignolo. Lascia le figlie Erika e Ilaria.