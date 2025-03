Si terranno giovedì 20 marzo alle 14.30 a Revigliasco i funerali di Aldo “Cerot” Marello, scomparso questa mattina a 76 anni. Classe 1949 Marello era conosciuto in tutto il Piemonte per la sua attività sportiva legata al tamburello, ma anche per la sua passione per la musica e per la sua ecletticità. Nel tambass ha vinto ogni manifestazione: campionati italiani, con la Svab Castell’Alfero nel 1970 e 1972, con il Viarigi nel 1974, con l’Ovada nel 1979 e due con la sigla F1GT con il Castellero e con l’Antignano. Per diversi anni ha anche lavorato alla promozione di questo sport con la creazione del “Calendario del Tambass”.

Grande anche la sua passione per la musica: nel 1989 ha fondato la “Cerot Band” con la quale si è esibito in moltissimi palchi. Tifoso granata e giovane promessa del calcio da giovane, aveva lavorato all’Asl di via del Cavallino ed era stato un consigliere comunale a Revigliasco.

Una decina di anni fa Cerot Marello aveva subito un grave incidente stradale mentre nel 2021 era scomparsa la moglie Grazia Brignolo. Lascia le figlie Erika e Ilaria.

Il rosario verrà recitato domani, mercoledì 19 marzo, alle 20.30, nella chiesa di Revigliasco.