Continua a arricchirsi il programma di Asti BenEssere che si terrà venerdì 14 e sabato 15 giugno nella nuova location del Palazzo del Michelerio, ad Asti.

Confermata e consolidata l’impianto della due giorni che si aprirà venerdì con un pomeriggio dedicato in modo particolare allo Sport come Benessere e proseguirà sabato con attività legate alla meditazione allo yoga e a tante altre sorprese.

Lo storico chiostro sarà quest’anno la cornice perfetta all’evento nato nel 2014 come proposta di cura per la persona attraverso le discipline olistiche – naturali, uno spazio per sperimentare diverse tecniche di cura olistiche grazie all’impegno e alla dedizione dei numerosi operatori partecipanti.

Fra le proposte diversficicate della due giorni dedicata al benessere anche le tecniche olistiche che verranno proposte a gruppi di persone.

Il venerdì dalle 15 alle 22 verranno presentate e aperte diverse sessioni dimostrative.

Biodanza e disability e Biodanza per tutti a cura dell’Associazione L’Airone di Asti grazie alle maestre Susanna Ponzone e Lorena Olivieri e agli allievi tirocinanti della Scuola di Formazione di biodanza del Piemonte;

Karatè e Aikido per bimbi con Asti Martial Club e l’Associazione Mi Zai Dojo

Yoga bimbi con l’associazione Mi Zai Dojo

Kemò- vad – danza del vento degli antichi druidi europei grazie agli Allievi della scuola di Kemò –vad Sole Nero

Open Class di lindy hop il ballo con l’asociazione The Kitchen Swing di Alessandria

Cerchio femminile: sessualità tra estasi e tabù grazie all’Associazione Luna di Mamme

Sabato dalle 9 alle 19 in cartellone altre attività

Meditazione con Sahaja Yoga Italia APS e l’Associazione Shiva Shakti

Calisthenics con Asti Martial Club

Yoga e meditazione , Yoga di gruppo , Yoga Bimbi e Yoga della risata grazie all’Associazione Shiva Shakti, e all’operatrice Monica Negro

Biodanza in Famiglia e Biodanza di comunità a cura dell’Associazione L’Airone

Racconto del lavoro di sostegno ai piccoli dei reparti oncologici ospedalieri grazie alla partecipazione dell Ass. ‘Con volontà Puoi

Arteterapia e Laboratorio di burattini per adulti e bambini a cura dell’Ass. Insieme al Margine e Museo dei Burattini

Stark Body Flying – tutto in un amaca con l’Ass. Mi Zai Dojo

Zig Zag, narrazioni, giochi e meraviglia con i laboratori creativi per bimbi a cura del Magopovero e Museo Dell’immaginario

Kemò- vad – danza del vento degli antichi druidi europei grazie agli Allievi della scuola di Kemò –vad Sole Nero

Tai chi con l’Associazione Mi Zai Dojo

Uno spazio molto particolare verrà animato da Pasta Madrine and friends con dimostrazione del rinfresco della pasta madre per panificare in casa.

Ci sarà anche la possibilità di scegliere fra trattamenti individuali. Qui l’elenco completo delle attività fra cui scegliere.

Per il programma completo di Asti BenEssere clicca qui. Per ulteriori informazioni 0141/321869; altro altromercato@ravafava.it

Ecco la mappa di Asti BenEssere a palazzo del Michelerio