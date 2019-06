Con l’arrivo di giugno torna anche il tradizionale appuntamento con il festival agrimusicalletterario “La Barbera Incontra”, manifestazione organizzata dalla Città di San Damiano in collaborazione con lo staff della Barbera, l’Enoteca regionale delle Colline Alfieri e le pro loco di San Damiano e Celle Enomondo.

L’evento dedicato al vino rosso Docg tipico del territorio giungerà quest’anno alla sua quinta edizione. Ricco il programma che da venerdì 14 a domenica 16 giugno porteraò sul palco de “La Barbera incontra” nomi del calibro della cantante Giusy Ferreri, del comico Beppe Braida, del condutore e regista Paolo Ruffini e del volto noto della tv Paltinette, tutti pronti ad esibirsi in spettacoli gratuiti nel centro storico cittadino.

Anche per questa edizione le principali piazze di San Damiano cambieranno i loro nomi, e così piazza Libertà si trasformerà in piazza Superiore per ospitare gli spettacoli serali e l’Enozone, spazio dedicato alle degustazione dei migliori vini proposti dall’Enoteca regionale delle Colline Alfieri, piazza dei Santi Cosma e Damiano diventerà piazza Barrique, dove troverà spazio il mercatino dell’antiquariato, piazza 1275 sarà invece piazza Vivace, interamente dedicata al divertimento ed alla musica, mentre la centrale piazza Alfieri sarà la sede del villaggio enogastronomico, luogo in cui si potranno gustare i piatti sfornati dagli stand curati dalle Pro loco di San Damiano e Celle Enomondo. Inoltre faranno da corollario alla manifestazione principale numerose altre iniziative.

Nella galleria comunale Luigi Ferrero verrà infatti allestita per l’occasione la mostra della pittrice Marisa Garramone, mentre per il terzo anno consecutivo i ragazzi delle classi terze della scuola media statale “Vittorio Alfieri” daranno vita alla web radio Socialsounds con interviste, live show e playlist musicali che animeranno la tre giorni di festa.

All’arte sarà invece dedicato il concorso “BarberArt”, iniziativa rivolta a studenti delle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo artistico del Piemonte. L’iniziativa, che giunge al terzo anno di vita, porterà i partecipanti ad esporre le proprie opere di pittura, scultura o fotografia, direttamente nel centro cittadino.

Nel corso del festival avrà luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso, per i quali sono previsti premi in denaro.

Le opere di tutti i partecipanti invece verranno cedute a chiunque ne faccia richiesta a fronte di una libera donazione. Tutto il ricavato sarà poi devoluto a favore di organizzazioni con finalità sociali o culturali operanti sul territorio del Comune di San Damiano. Le tre opere vincitrici inoltre verranno utilizzate anche per la creazione di etichette per vini da collezione vincitori del Premio di qualità della Douja d’Or di Asti.

“Ci stiamo preparando ad ospitare un evento di grande risonanza che sta dando lustro alla nostra città – ha dichiarato il neoeletto sindaco Davide Migliasso – Siamo certi che il felice esito del festival sarà un buon modo per ricordare chi ci ha preceduti.”

Ecco il programma completo de “La Barbera Incontra”

Venerdì 14 giugno

Piazza Superiore (piazza Libertà)

alle 21 spettacolo di Paolo Ruffini – Ingresso libero

Piazza Vivace (piazza 1275)

alle 20 Gruppo Arte Ci Parte con Isabella Maria Zoppi, in arte Isa e Franco Marmello

alle 21.30 Daniel Tarantino in concerto – Ingresso libero

Sabato 15 giugno

Piazza Superiore (piazza Libertà)

alle 18 La Bandarotta fraudolenta (itinerante)

alle 21 spettacolo di Beppe Braida – Ingresso libero

Piazza Vivace (piazza 1275)

alle 19.30 Dj Pain, Dj Morbelli e Dj Rossini – Ingresso libero

alle 22 Dj set dei Vinai – Ingresso libero-

Domenica 16 giugno

Piazza Superiore (piazza Libertà)

alle 11 premiazione dell concorso Barberart; presentazione del libro “Le due vigne” di Luigina Lorenzi Zafo (ed Buendia Books)

alle 11 Stuzzicaband itinerante

alle 19 Acoustic Power Band

alle 21 spettacolo di Platinette – Ingresso libero

Piazza Vivace (piazza 1275)

alle 21.30 Giusy Ferreri in concerto – Ingresso libero.

Per maggiori informazioni www.labarberaincontra.it