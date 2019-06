Mancano ormai pochi giorni alla sesta edizione di Asti BenEssere, che si terrà venerdì 14 e sabato 15 giugno nella nuova location del Palazzo del Michelerio, ad Asti.

Confermata e consolidata l’impianto della due giorni che si aprirà venerdì con un pomeriggio dedicato in modo particolare allo Sport come Benessere e proseguirà sabato con attività legate alla meditazione allo yoga e a tante altre sorprese.

Lo storico chiostro sarà quest’anno la cornice perfetta all’evento nato nel 2014 come proposta di cura per la persona attraverso le discipline olistiche – naturali, uno spazio per sperimentare diverse tecniche di cura olistiche grazie all’impegno e alla dedizione dei numerosi operatori partecipanti.

Asti BenEssere propone quindi convegni e incontri sul benessere a cavallo fra lo sport e la salute ma anche la possibilità di prenotare trattamenti gratuiti di molteplici discipline olistiche e non solo.

Un’ala del chiostro del Palazzo del Michelerio verrà inoltre adibita a esposizione di prodotti, proposte, progetti di realtà economiche e culturali che promuovono il benessere della persona in forme e modi diversi.

Alcune sono aziende storiche e altamente riconosciute; altre sono dinamiche realtà più giovani che hanno intrapreso un percorso nell’economia green a servizio e cura della persona.

Gli avventori di Asti BenEsseere potranno qiundi trovare e conoscere realtà come

Angelo Bodo (Alessandria) – radiestesista presenterà dispositivi di sicurezza magnetica per ambienti e persone brevettate e costruite dall’azienda da lui fondata l’Ajnat

Biolilium – BeviNatura (Acqui Terme –AL) laboratorio artigianale di produzione d’infusi di erbe officinali del Monferrato da coltivazione biologica.

Laborbio (Collegno – TO) storico laboratorio artigianale di estratti di erbe biologiche e/o spontanee da antiche ricette erboristiche;

Specchiasol (Bussolengo –VR) storica azienda erboristica con coltivazione di officinali a Specchia in Puglia.

Weleda dal 1921 è l’azienda di rimedi omeopatici antroposofici con dimensioni europee e che anche quest’anno sarà presente ad Asti Ben Essere.

Linfavita (Funo di Argelato – BO) è una storica azienda di prodotti vegetali naturali e di cosmesi biologica specializzata nella produzione dell’olio di neem bio attraverso la percolazione a freddo.

Agrisummer (Portacomaro –AT ) il centro estivo rurale che abbina concretamente l’ecologia all’educazione .

Idronatural (Asti) azienda locale specializzata nella depurazione dell’acqua con la tecnica dell’osmosi inversa

Taranto R-evolution (Taranto) progetto di bonifica dei terreni inquinati attraverso la pratica dell’agricoltura biodinamica.

Banca Etica per la promozione della finanza etica sul nostro territorio.

Pasta madrine and friends (Alessandria) libera associazione per la distribuzione di pasta madre per fare il nostro pane quotidiano

Verde libri (Luserna S.Giovanni – TO) piccole case editrici per diffondere tecniche e pratiche olistiche della medicina naturale.

La Casa del Vento (Montiglio Monferrato –AT) proposte di meditazione e riflessologia plantare

Equotube (Trecate – NO) con i Viaggi del Benessere in Italia e nel Mondo.

Cooperative Agricole-Sociali a km.0: LeAli di Costigliole d’Asti (Biscotti artigianali) Maramao di Canelli con marmellate bio e cugnà e Bussola Verde di Valfenera d’ Asti con lo zafferano del Monferrato e Campi di Villa Quaglina di Asti con la pasta da cereali antichi.

Per il programma completo di Asti BenEssere clicca qui. Per ulteriori informazioni 0141/321869