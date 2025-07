L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Maurizio Rasero, alla presenza del Vicesindaco con delega al Patrimonio Stefania Morra e dell’Assessore al Commercio Loretta Bologna, è lieta di annunciare il rinnovo della convenzione con il Mercato Coperto per la durata di dieci anni.

In Rappresentanza del Consorzio Mercato Coperto, costituito tra i titolari di posteggio, ha sottoscritto la convenzione il signor Stefano Allovio.

Questo importante accordo conferma l’impegno dell’Amministrazione a sostegno del commercio di prossimità, della filiera corta e della valorizzazione dei prodotti locali. Il mercato Coperto, da anni punto di riferimento per i cittadini e visitatori, continuerà così a rappresentare uno spazio vitale per la socialità, l’economia e la tradizione della nostra comunità.

“Rinnovare questa convenzione significa non solo garantire continuità ad una realtà storica e viva del nostro territorio, ma anche promuovere modelli di consumo sostenibili e il lavoro di tanti operatori locali.

Il Mercato Coperto, inaugurato nel 1925, da un secolo rappresenta un patrimonio collettivo ed un luogo simbolo della città . Ci auguriamo che in futuro, magari anche su proposte di privati, si possa valorizzare questo spazio,” hanno dichiarato Sindaco e Assessori di riferimento.

Il Primo Cittadino rivolge un particolare ringraziamento all’Assessore Bologna che, sin dall’assegnazione della delega al commercio, ha lavorato con impegno portando avanti in questi mesi questa trattativa che è culminata con la firma della convenzione cosa che purtroppo non era avvenuta negli anni precedenti per negligenza di chi, per delega, avrebbe dovuto provvedere.

L’Amministrazione invita tutti i cittadini a vivere e sostenere attivamente il Mercato Coperto, luogo di incontro e riscoperta dei sapori autentici del nostro territorio.

FOTO DI REPERTORIO