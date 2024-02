L’Asl di Asti ha completato le procedure di accreditamento previste per le Strutture Sanitarie pubbliche piemontesi. Giovedì 15 febbraio il gruppo di valutatori dell’Ente certificatore Arpa Piemonte ha effettuato la verifica di monitoraggio del piano di azioni di miglioramento, messe in atto per il mantenimento della conformità ai requisiti previsti dal manuale regionale, si è conclusa positivamente.

Diversi gli ambiti verificati ai sensi della complessa normativa nazionale e regionale: dall’appropriatezza clinico-organizzativa al rischio clinico, dai percorsi di cura, alla formazione, dalle competenze del personale fino al monitoraggio dei servizi e delle prestazioni erogate.

L’analisi riguarda, in generale, la conformità a standard che le Strutture, i processi, le prestazioni devono possedere e le caratteristiche di tipo strutturale, tecnologico e organizzativo necessarie a garantire i livelli di assistenza e di cure, con ricadute positive sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini. L’attività di accreditamento è stata realizzata grazie all’impegno di dirigenti, responsabili e operatori di diverse Strutture, con il supporto del personale della struttura “Qualità e Rischio Clinico”: Anna Mesto, Paolo Ghelardi, Loredana Corsello e Domenico Meschia.

L’Arpa ha certificato il piena aderenza ai requisiti di accreditamento dell’Asl AT.

L’accreditamento istituzionale rappresenta uno stimolo al miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle prestazioni delle Aziende Sanitarie, dell’efficacia e dell’appropriatezza nella pratica clinica. Il direttore generale Francesco Arena nell’esprimere la soddisfazione per il percorso che sottolinea la qualità dell’organizzazione e dei servizi garantiti all’utenza ringrazia il Gruppo di valutatori esterni e tutto il personale che ha lavorato per il raggiungimento dell’obiettivo.