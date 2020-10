Test rapidi a tappeto ogni 15 giorni in tutte le Rsa del Piemonte. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione Alberto Cirio in una conferenza stampa. Si tratta di test antigenici rapidi per il Covid-19 che verranno eseguiti ogni due settimane da domani fino a fine gennaio.

“Garantiamo che ogni 15 giorni in tutte le strutture, per un totale di 60 mila persone, faremo screening a tappeto con il tampone antigenico rapido – ha spiegato il governatore -. Lo facciamo saltando il passaggio delle Asl, attraverso il Dirmei, con l’appoggio della Protezione Civile, che da domani consegnerà tutti i test necessari per fare gli screening”.

(Foto di repertorio)