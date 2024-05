I positivi sono ora 1.508, ventidue in più rispetto all’aggiornamento precedente, tutti segnalati in Liguria dove il totale cresce a 852; nessun caso invece è stato riscontrato in Piemonte dove rimangono stabili a 656.

I ventidue casi liguri sono stati rilevati: ventuno in provincia di Genova: uno a Cicagna (primo caso), due a Davagna (sedici), tredici a Genova (centosettantacinque), uno a Ne (due), uno a San Colombano Certenoli (primo caso), tre a Uscio (quattordici); uno in provincia di Spezia a Varese Ligure (sette).

Con i casi di Cicagna e San Colombiano Certenoli crescono a 151 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

Nell’Astigiano i casi sono stati registrati a Bruno (1), Bubbio (1), Calamandrana (3), Castel Rocchero (4), Castelletto Molina (1), Castelnuovo Belbo (1), Mombaruzzo (4) e Quaranti (4).