Agrifestival Cia – Estate prosegue il suo cammino tra angoli e scorci autentici del Monferrato mescolando arte, vini e cucina della tradizione. Dopo la magia del circo tra i filari di Moscato, una serata indimenticabile il 7 agosto a Canelli nei vigneti di Anna Ghione, venerdì 3 settembre l’evento itinerante fa tappa a Nizza Monferrato nell’agriturismo “I Salici Ridenti” di Franca Dino.

La corte fiorita dell’azienda agricola ospiterà alle 19,30 lo spettacolo di e con Lorenza Zambon “Prima lezione di giardinaggio per giardinieri anonimi rivoluzionari”. L’attrice astigiana proporrà una lezione di giardinaggio, vera e semiseria. La dimostrazione pratica di alcune tecniche di riproduzione delle piante: la talea, il trapianto, la semina, la messa a dimora dei bulbi. Ma fra vasi, semi, cesoie e terricci ogni tecnica si collega all’esempio e all’insegnamento di alcuni “maestri giardinieri” piuttosto particolari.

Si prosegue con la cena intorno al fuoco e sotto le stelle. Per gli ospiti un ricco menu: benvenuto con salame contadino, pane nero e burro al timo accompagnato da un calice di bollicine; lingua al verde, involtini di coppa con caprino in agro di verdure, bis di torte campagnole, peperone rosso ripieno; crespelle zucchine e maggiorana e assaggio di plin della casa al ragù; scaloppina di filetto di maiale ai porcini, con verdure; torta di nocciole con Moscato, caffè e digestivo. Saranno serviti i vini della Cantina di Nizza prodotti con le uve de I Salici Ridenti: Nèi Piemonte Doc Spumante Brut Magnum, Barbera d’Asti Le Pole, Labrì Chardonnay, Magister Barbera d’Asti Superiore, Orofiamma Moscato d’Asti.

Il costo a persona è di 70 euro; acquistando il voucher Experience Day della Regione Regione la tariffa è scontata del 50 per cento.

Prenotazioni: 344 0640890 – isaliciridenti@gmail.com; info@sistemamonferrato.it

In caso di maltempo l’evento verrà rinviato.

In allegato:

L’attrice Lorenza Zambon autrice e protagonista dello spettacolo “Prima lezione di giardinaggio per giardinieri anonimi rivoluzionari”, e alcune immagini dell’agriturismo I Salici Ridenti di Nizza Monferrato.