A Baldichieri, Castellero, Cellarengo, Cortandone, Dusino San Michele, Ferrere, Monale, Montafia e Villafranca a dicembre si sfornerà il Biscotto del Mastodonte. Sono tredici gli esercizi commerciali che hanno sposato l’idea del Distretto del Mastodonte e che proporranno ai clienti il nuovo dolce, dal gusto particolare e dal profumo intenso.

Mosto di uva Freisa, miele e nocciole, rappresentativi del territorio della Valtriversa, costituiscono gli ingredienti principali del biscotto, sperimentato in queste settimane dai futuri produttori: nei giorni scorsi, riuniti nel Municipio di Villafranca alla presenza dei sindaci del Distretto, i titolari di pasticcerie, panetterie, agriturismi, oltre che di una gastronomia e un ristorante, hanno dato l’adesione definitiva.

Il Biscotto del Mastodonte si potrà acquistare nei seguenti esercizi: Panetteria Rava Michele, Baldichieri; Agrival, Castellero; Agriturismo Cascina Papa Mora, Cellarengo; Ristorante Il Sottosopra, Cortandone; Alimentari Pijtel ‘l Piasi e Panetteria Armosino, Dusino San Michele; Pasticceria Molino e Agriturismo Cascina Monticone, Ferrere; Panetteria Fiorello, Monale; Pasticceria Trattoria Tiramisù, Montafia; Gastronomia L’Angolo del gusto e Panetteria Pasticceria Belvedere, Villafranca. Sempre a Villafranca l’Agripasticceria Bric Bordone proporrà il Biscotto del Mastodonte con ricetta adatta per i celiaci.

Il nuovo prodotto da forno verrà messo in vendita per il consumo quotidiano e anche come regalo di Natale, per entrare nelle case non solo dei quattordici centri aderenti al Distretto, che con questo progetto intende dare un ulteriore sostegno al commercio di vicinato, ma di un territorio più vasto. Si punta anche a servire bar, ristoranti e strutture ricettive (hotel, agriturismi, b&b, ecc.) e a vendere le confezioni negli esercizi alimentari dei paesi del Distretto, tra i quali ci sono anche paesi che non hanno più un forno: ha già aderito il negozio Di tutto un po’ di San Paolo Solbrito.

Ricorda Anna Macchia, primo cittadino di Villafranca, Comune capofila dell’organismo che promuove il commercio locale: “La vendita del prodotto, che avrà un apposito logo firmato dall’artista Giorgia Sanlorenzo, è prevista a partire dalla prima settimana di dicembre. Come Distretto siamo già al lavoro per promuovere degustazioni pubbliche con presentazione della ricetta e del logo, abbinando il dolce ad altri prodotti del territorio”.

Il nuovo nato è stato ideato da Claudia Assoro, chef, Vincenzo Gerbi, già professore ordinario di Scienza e Tecnologia degli Alimenti alla Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, e Danilo Machetti, ristoratore in pensione.

Nella foto: produttori e ideatori del Biscotto del Mastodonte