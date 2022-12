Il 2022 si chiude con una nuova attestazione del felice connubio di qualità e gusto di un formaggio DOP che è sinonimo del suo territorio: il Roccaverano l’11 dicembre è stato premiato tra i vincitori di“All’Ombra della Madonnina”, competizione casearia dedicata esclusivamente a formaggi, ricotte e yogurt da latte di capra, organizzato dalla Delegazione di Milano dell’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi), in collaborazione con la Regione Lombardia, e ARAL (Associazione Regionale Allevatori della Lombardia). Giunto alla XV edizione, il concorso è ormai il più grande momento di incontro di questo tipo di produzioni, occasione per identificare i migliori tra i formaggi presentati e fornire ai produttori informazioni e spunti che consentano di incrementare il livello qualitativo dei loro formaggi, ricotte e yogurt.

Il Roccaverano DOP è stato il formaggio più premiato in assoluto. Sono ben 10 le Robiole di Roccaverano DOP ad aver ricevuto l’attestato di “eccellenza”, il massimo risultato possibile in questo concorso, mentre altre 3 hanno ricevuto quello di “qualità superiore”: una dimostrazione di qualità complessiva molto alta che certifica l’ottimo lavoro svolto da tutti i produttori consorziati e, in generale, l’alto valore della DOP piemontese.

«Siamo onorati e orgogliosi del riconoscimento del nostro valore e rappresentatività del territorio – dichiara Fabrizio Garbarino , Presidente del Consorzio di Tutela della Robiola di Roccaverano DOP –. Quest’anno, in particolare, le attestazioni sono state numerose, risultati che premiano gli sforzi del Consorzio nel suo insieme e dei singoli 15 produttori che ne fanno parte, capaci di rispettare un rigido disciplinare di produzione, mettendo sempre al primo posto la qualità e il gusto».

Per il Roccaverano DOP il risultato del contest “All’Ombra della Madonnina” si aggiunge a un anno ricco di sfide e di conferme. Nel 2022 infatti, Roccaverano è stata eletta Città del formaggio, un premio che riconosce proprio il suo valore intrinseco: la doppia anima di territorio e prodotto caseario fusi in un solo nome e dall’alto livello qualitativo. Nella cerimonia ufficiale il Presidente dell’ONAF, Pier Carlo Adami, ha consegnato al Sindaco, Fabio Vergellato, il cartello che ancora troneggia all’ingresso della Città e duplicato sul muro della Scuola, vetrina dedicata al Roccaverano DOP, in una delle più belle piazze del Piemonte e cuore del paese.

Proprio “La Scuola della Roccaverano” a Rimini è stata eletta miglior destinazione gastronomica 2022 dal Gist (Gruppo Italiano della Stampa Turistica) in occasione del Gist Travel Food Award 2022, premiando questo progetto volto a promuovere e valorizzare uno dei prodotti di punta della gastronomia piemontese e italiana. Fondata nel 2019 dal Consorzio dei produttori della Robiola di Roccaverano DOP, in sinergia con il Comune di Roccaverano, la Pro Loco e grazie al contributo della Fondazione CRAsti, la Scuola è infatti un sito gastronomico culturale e centro di documentazione dedicato alla preziosa DOP.

L’eccellenza del Roccaverano, e la sua doppia anima, turistica e gastronomica, ha conquistato anche il palco di “Fattore Comune”, evento organizzato dal Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio, dedicato alle eccellenze agroalimentari tutelate dalla Unione Europea – DOP e IGP – che portano nella propria denominazione protetta il nome del luogo da cui prendono origine. Qui il sindaco di Roccaverano Fabio Vergellato e il segretario del Consorzio di tutela del Roccaverano, Giovanni Solerio, hannoillustrato la DOP e il proprio territorio in un talk show” che ha messo a confronto numerosi Consorzi e le Amministrazioni pubbliche sui percorsi fatti, gli obiettivi colti e i possibili piani futuri.

Nel corso dell’anno il Roccaverano è stato costantemente protagonista nel mondo del food: con Alte Terre Dop e l’Onaf il Consorzio del Roccaverano ha animato l’edizione 2022 del Salone del Gusto di Torino, dallo Stand della RegionePiemonte. È stato inoltre presente a Vinum (Alba – CN), a Cibus (Parma), a Golosaria (Milano), per citare alcuni eventi tra i più noti.