In occasione dell’approssimarsi delle feste, lo Spazio Kor di Asti lancia l’iniziativa “Questo Natale regala Spazio Kor”, offrendo l’opportunità di donare (o donarsi) un’esperienza culturale, con diverse formule di abbonamento a quelle di membership.

È possibile scegliere tra l’Abbonamento 4you (4 spettacoli a scelta tra quelli della stagione “Nodo Piano”) a 20 euro o l’Abbonamento Musica (che comprende gli eventi “Undici” e “Transporter”) a 10 euro.

Oppure si può optare per la Open Card / Kor Card, ripensata per offrire un’esperienza migliore e vantaggi personalizzati in base alle esigenze. Con la Membership annuale si può accedere a servizi speciali ed entrare a far parte della community di Spazio Kor.

Quattro le tipologie di tessera, con nomi ispirati dalle ormai iconiche lenti che caratterizzano l’ingresso dello spazio (Blue Kor 5 euro, Yellow Kor 10 euro, Green Kor 25 euro, Red Kor 50 euro) che danno accesso ad eventi riservati, a partire dall’Aperitivo Natalizio di sabato 17 dicembre alle 19 con la presentazione del lavoro di residenza di Enrico Malatesta e Attila Faravelli, e altri benefici e sconti elencati suhttp://www.spaziokor.it/tessere-2023/

Abbonamenti e tessere possono acquistati presso Spazio Kor lunedì e venerdì con orario 10-12 e martedì-mercoledì-giovedì con orario 15-18. Per prenotazioni e informazioni: info@spaziokor.it 327.8447473

“Nodo Piano” è la nuova stagione teatrale realizzata da Spazio Kor all’interno della Rete PATRIC con Città di Asti, Teatro degli Acerbi, e Mon Circo, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e Lavanderia a Vapore, e con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e con maggiore sostenitore la Fondazione Compagnia di San Paolo. Il progetto PATRIC ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.

Il programma completo della stagione è disponibile su www.spaziokor.it