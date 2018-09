Lo chef astigiano Enrico Pivieri de Il Cavallo Scosso di Asti è stato selezionato, unico cuoco astigiano, per partecipare a Sanremo con gusto, prestigiosa gara culinaria che si svolgerà nella cittadina ligure il 5 ottobre sul tema “Cibo e canzoni”, con giuria presieduta dallo stellato Davide Scabin. Enrico Pivieri sarà in gara con altri otto cuochi provenienti da Liguria, Veneto, Toscana (l’unico altro chef piemontese partecipante è Marco Rossi di Ivrea) e si farà ambasciatore della cultura gastronomica dell’Astigiano calcando le scene del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo per cucinare in diretta davanti al pubblico un piatto realizzato con alcuni tipici prodotti del territorio, con tocchi creativi ed estro e ispirandosi alla cultura dei luoghi in cui è nato, vive e lavora da sempre. A giudicare i piatti dei nove concorrenti in gara durante l’autorevole evento gastronomico sanremese decretando il vincitore, sarà una Giuria di esperti presieduta dal celebre chef Davide Scabin e composta dal giornalista Paolo Massobrio, dalla Miss Italia Cristina Chiabotto, dalla food blogger Samantha Alborno e dal prof. Alessandro Giacobbe. Una nuova e stimolante sfida per lo chef Pivieri che a Sanremo mescolerà la tradizione astigiana alla creatività che caratterizza il suo stile di cucina di “ricercata semplicità”, fatto di rigorosa selezione delle materie prime, rispetto delle stagionalità, tecnica consolidata e creatività.