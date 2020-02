Alla nona edizione del Memorial Katia, manifestazione interregionale presso la piscina comunale “Dellepiane” di Tortona, organizzata dal Derthona Nuoto intitolata a Katia Bussi Affricano, storico dirigente, tra i quasi 500 giovani atleti iscritti, in rappresentanza di 20 società di Piemonte, Liguria e Lombardia sono scesi in vasca anche gli esordienti B ed A dell’Asti Nuoto. Questa manifestazione degli amici del Derthona Nuoto ha sempre riservato buone soddisfazioni al nuoto astigiano e in questa nona edizione si mettono in evidenza Egle Pintimalli nella foto 1 esordiente B 2010 che conquista la medaglia di bronzo nei 50 farfalla con l’ottimo crono di 40”7 e ed è 6^ nei 50RA. con 50.10; a medaglia di bronzo anche Simone Gianotti nella foto 2 esordiente A del 2007 nei 100RA col crono di1’23.80 e nei 100sl si migliora di 6” chiudendo in 1’13.90. fra i primi 8 in classifica, piazzamenti che assegnano punti alla società, Cannella Stefano esordiente B 6° nei 50 farfalla con 39.60 e 5° nei 50 rana con 44.30, Davide Principato esordiente A 2007 5° nei 100RA con 1’24.9 e chiude i 200misti con 3.03.6, Davide Ciccone al personale nei 100do 8° con1’18.60 e nei 100sl. 1’12.40; a punti anche la STF 4X50 Mista Mixed Es B formata da Lano, Cannella, Pintimalli e Palumbo che è 7^con 2’50.30.

Ottimi i riscontri tecnico cronometrici di:

Daniele Aluffi al personale sia nei 100FA 1’30.40 che nei 100do 1’26.50

Mario Bosia al personale nei 50do. 50.60 e nei 50sl 41.00

Anna Francesca Capuano 100sl 1’26.00 al personale nei 100do. 1’33.50

Tommaso Dadone 100sl. 1’09.90 e al personale nei 200sl 2’32.00

Gabriel Giardino al personale nei 50do 48.00 50sl. 47.50

Leonardo Grippo 2010 al personale nei 50do. 49.70 e nei 50sl. 44.70

Giulio Marco Lano 2009 50FA 44.80 50RA 48.80

Camilla Palumbo 2010 50FA 55.30 al personale nei 50RA. 53.60

Pietro Pinca 2007 100RA 1’42.40 100sl 1’19.60

Francesca Rissone 2010 50do. 54.80 al personale nei 50sl 44.80

Andrea Rosso 2007 al personale nei 100sl 1’26.60 e nei100do 1’40.40

Gloria Sarzi Amadè 2011 al personale nei 50do 50.70 e nei 50sl 52.70

Giorgia Spagnuolo 100FA 1’38.90 al personale nei 200mx. 3’18.20

12^ la staffetta 4×50 m Stile Libero – Esordienti mista in 2’19.00 formata da Principato, Gianotti, Spagnuolo e Capuano

13^ la staffetta 4×50 m Stile Libero in3’12.00 – Esordienti B mista formata da Grippo, Giardino, Rissone e Sarzi Amadè.