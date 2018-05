Il Monferrato Rugby si congeda dal campionato di Serie B con una sconfitta, 35-14 a Rovato contro il Lumezzane. La terza consecutiva, dopo Biella e Alghero.

La franchigia monferrina chiude il torneo al quarto posto, con 78 punti, e fallisce così anche l’obiettivo del giocatore-allenatore Roberto Mandelli di raggiungere e superare quota 80 punti.

Questo il verdetto finale: il Cus Milano perde 23-19 a Lecco ma mantiene il primo posto in classifica con 91 punti. Promosso.

Il Biella espugna il “Maria Pia” di Alghero 16-8 e va a tenere compagnia ai cussini, attestandosi al secondo posto con 90 punti. A quota 87 l’Alghero e a 78 il Monferrato.

È dunque finito 35 a 14 per il Lumezzane (4 mete a 3) l’ultimo impegno stagionale del Monferrato. Significativo il risultato del primo, finito 29 a 0 per i valgobbini.

Parte bene il Lumezzane, calcio al 3’ (3-0), meta all’8’ (8-0). Ancora meta trasformata al 14’(13-0), poi meta al 21’ trasformata (22-0), al 30’ trasformata 29-0.

Nella ripresa si risveglia il Monferrato, con capitan Cavallini (una volta), ed in cinque minuti va subito in meta con Righini e Ragusi, entrambi trasformate da Tescaro (29-14).

Ancora una meta di Ragusi, intorno al 70’ annullata dall’arbitro dopo che l’aveva convalidata.

Ieri è stata una giornata degli addii – ultima partita ufficiale per Gianni Borrelli – e degli esordi del diciassettenne Amedeo Luzi e Nicolò Plado, entrambi dell’Under 18 di Roberto “Bobo” Baldovino.

Mandelli in panchina, non è entrato in campo, ha affiancato il suo vice Diego Baldovino in panchina.

“La testa non era qui, purtroppo. Il cuore certamente si, infatti nel secondo tempo la squadra, molto giovane, ha lottato da veri leoni. Finiamo il campionato quarti. Cus Milano e Biella in Serie A, onore a loro. I nostri complimenti e la soddisfazione di averli battuti in due dei quattro scontri diretti” afferma Mandelli.

Le altre formazioni

I “Leoncini” dell’ Under 16 del Monferrato Rugby sono impegnati nell’ambita Coppa Walter Piccoli, che praticamente riunisce le migliori formazioni di Lombardia, Piemonte e Liguria al termine dei rispettivi campionati territoriali. La franchigia monferrina ha affrontato in trasferta i pari età del Rugby Oltremella, vincendo 50-0. Il risultato è la dimostrazione di una gara quasi perfetta. Il match era ad eliminazione diretta, per cui la franchigia piemontese proseguirà il cammino.