La Squadra Amministrativa della Questura di Asti ha controllato una sala giochi nel centro cittadino, nell’ambito dell’attività di prevenzione e vigilanza sul rispetto delle normative di settore.

Il titolare della stessa era già stato deferito alla competente autorità nel 2016 e nel 2018 per aver consentito di giocare alle slot-machine a soggetti non autorizzati.

Il mancato rispetto della legge della Regione Piemonte in materia di visibilità dall’esterno delle macchine da gioco e della relativa prescrizione del Questore della Provincia di Asti sul rispetto della suddetta norma ha comportato la sospensione per 3 giorni della licenza ex art. 88 TULPS con contestuale e immediata chiusura al pubblico dei relativi locali.

Il provvedimento si inserisce in un piano più ampio della Polizia di Stato di Asti, volto a tutelare la legalità e la sicurezza dei cittadini.