Lunedì 4 luglio alle 21.30 sul palco del Teatro Alfieri, per il festival AstiJazz, un atteso omaggio a Gianni Basso: The Swingers Orchestra, composta da molti dei musicisti che nel corso degli anni hanno suonato con Basso, presenta “Dear Basie”, concerto con repertorio di Count Basie, icona del jazz americano.

In scena Giulio Visibelli (sax tenore), Gabriele Comeglio (sax contralto), Rudy Migliardi (trombone), Emilio Soana (tromba), Mimmo Turone (pianoforte), Roberto Piccolo (contrabbasso), Claudio Bonora (batteria), Delio Barone (chitarra). Produzione Associazione SoundFe.

Un vortice di swing orchestrale incentrato sul repertorio di una delle compagini simbolo della Swing Era, l’orchestra del pianista e band leader Count Basie. Lo stesso Basie aveva predisposto l’esecuzione del suo repertorio per organici ridotti (specialmente settetti) oltre che per big band, creando arrangiamenti ad hoc che ne conservavano in pieno l’appeal melodico e la spinta ritmica. Ed è proprio ciò che si potrà ascoltare per opera della Swingers Orchestra. In scaletta ci saranno brani che hanno fatto ballare intere generazioni: Lady Be Good, Shiny Stockings, Blue and Sentimental, Dickie’s Dream, Splanky, Down for Double, One O’clock Jump e molti altri. Il successo di questa proposta musicale è sottolineato dalla longevità dello spettacolo: è dal 2002 che la Swingers Orchestra lo porta in giro per l’Italia, in un numero ormai imprecisabile di repliche.

Emilio Soana, tromba, è nato a Rivarolo Mantovano e sin da giovanissimo ha evidenziato un notevole interesse per la musica e in particolare per la tromba. Su suggerimento di Gorni Kramer, ha frequentato il Conservatorio di Parma partecipando ai corsi “sperimentali” di musica d’insieme tenuti dal Maestro Claudio Abbado, diplomandosi nel 1961. È una delle migliori prime trombe della scena internazionale del jazz, qualità a cui abbina quella di solista ispirato e dalla potente voce strumentale. E’ stato prima tromba dell’Orchestra RAI di Milano, mentre oggi lo è della Civica Jazz Band, della Montecarlo Night Orchestra e, occasionalmente, di numerose altre big band che richiedono la sua presenza. Ha collaborato con notissimi jazzmen quali Gerry Mulligan, Art Farmer, Francis Boland, Harry Edison, Kenny Barron, Curtis Fuller, Ray Brown, Kay Winding e Clark Terry tra gli altri, oltre che con i principali musicisti italiani.

Rudy Migliardi, trombone, nato a Asti, diplomato presso il conservatorio di Torino, ha iniziato la sua attività nell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano ed in seguito nell’orchestra sinfonica della stessa città. Successivamente ha vinto il concorso di I° trombone nell’ orchestra del Teatro Regio di Torino ed il concorso di trombone solista nell’orchestra ritmica della Radio Televisione Italiana di Milano dove ha collaborato per molti anni con i più importanti musicisti europei ed americani (Gerry Mulligan, John Kay Winding, ecc.) ed ha partecipato alle più significative manifestazioni musicali in Europa, in Israele, negli Stati Uniti ed in Canada.

Gabriele Comeglio, sax alto, è nato a Mortara in provincia di Pavia. È stato il primo italiano a diplomarsi presso il prestigioso Berklee College Of Music di Boston. In campo jazzistico ha suonato ai Festival di Umbria Jazz, Lugano, Montreal, Varsavia, Bergamo, Malta, Roma, Vicenza, alla Town Hall di New York ed ha inoltre suonato e scritto arrangiamenti per Barney Kessel, Phil Woods, Ronnie Cuber, Franco Ambrosetti. Ha collaborato con artisti del calibro di Bob Mintzer, Jerry Bergonzi, Randy Brecker.

Giulio Visibelli, sax tenore, si diploma in flauto nel 1981 presso l’Istituto “P.Mascagni” di Livorno; studia sassofono con C. Fasoli e G. Trovesi ai “Seminari Nazionali di Musica Jazz” di Siena. Si diploma poi Magna Cum Laude, nel 1983, in Jazz Performance al “Berklee College of Music” studiando con J. LaPorta, J. Viola, A. McGhee, G. Garzone, B. Pierce e G. Burton. Studia inoltre con Joe Allard e J. Bergonzi. Si esibisce poi in numerosi festival sia come leader che come sideman collaborando con: S. Battaglia (’86), F. Jegher (’86/’87), G. Coscia (dall’87), A. Cappelletti (dall’88), T. Simona con Mal Waldron (’88/’89), Neji (dall’89), G. Basso & T. De Piscopo (’90), P. Wertico (’92), G. Gaslini (’96), Civica Jazz Band (dal’98) Con la Civica Jazz Band diretta da E. Intra si esibisce con: Max Roach, K. Burron, D. Liebman, B. Brookmeyer, P. Wertico, B. Watson, J.Newton, E. Rava, E. Pieranunzi, F. Cerri, G. Trovesi, P. Fresu, F. Ambrosetti, Andrew Hill, ecc.

Mimmo Turone, pianista, organista, compositore e arrangiatore. Ha studiato musica d’uso e Jazz al Conservatorio di Bologna con il M° Ettore Ballotta e ha frequentato seminari di Barry Harris. In qualità di arrangiatore e pianista ha lavorato per produzioni discografiche e live con Paolo Conte, Miriam Makeba, Vinicio Capossela, Quenn Ann, Antonio Marangolo, Ellade Bandini, Tom Kirkpatrick, Jimmy Owens, Jimmy Villotti, Luca Carboni e altri ancora.

Roberto Piccolo, contrabbasso, inizia a suonare il basso elettrico all’ età di 15 anni con giovani musicisti della città. Dopo studi classici comincia a frequentare l’ambiente del jazz milanese in particolare quello del mitico ” Capolinea ” dove ha l’opportunità di suonare con i più grandi talenti del jazz internazionale. Numerosi i festival a cui a partecipato, tra i quali: Clusone, Ascona, Roccella Jonica, Varese in Jazz, North Carolina Jazz Festival, Jazz AH-UM Milano, Brianza Open, Festival internazionale di Rimini e tour internazionali in USA, Francia, Croazia, Svizzera, Malta. Tra le sue collaborazioni ci sono alcuni tra i piu grandi nomi del Jazz internazionale: Lee Konitz, Gianni Basso, Franco Cerri, Gianni Cazzola, Don Freedman, Sandro Gibellini, Antonio Farao’, Flavio Boltro, Luigi Bonafede, Bruno de Filippi, Michel Pastre, Elgelbert Wrobel.

Claudio Bonora, batteria, ha studiato con Giulio Capiozzo degli Area e ha frequentato i corsi tenuti da Massimo Manzi, Enrico Rava e Paolo Fresu. Dal 2010 suona con la Swingers Orchestra.

Biglietti: posto unico 10 euro (ridotto 8 euro per over 65, under 25 e abbonati stagione Teatro Alfieri), già disponibili alla biglietteria del Teatro Alfieri, aperta tutti i giorni con orario 10-17. Durante il festival, il 4, 5 e 6 luglio, la biglietteria resta aperta dalle 10 alle 17 e dalle 19 alle 21.30. Per informazioni: tel.0141.399057/399040

I biglietti sono disponibili anche online su www.bigliettoveloce.it . Possibilità di prenotazione online anche su www.allive.it

AstiJazz è organizzato dal Comune di Asti in collaborazione con Torino Jazz Festival Piemonte. Maggiori dettagli su www.teatroalfieriasti.it