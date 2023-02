Al Teatro Alfieri di Asti martedì 21 marzo alle 21, all’interno della stagione di prosa curata dal Comune di Asti e da Piemonte dal Vivo, arriva “Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo. In scena Geppy Gleijeses e Lorenzo Gleijeses, con la partecipazione di Ernesto Mahieux.

Regia di Armando Pugliese, produzione Gitiesse Artisti Riuniti. Oltre ai protagonisti, in scena Antonella Cioli, Ciro Capano, Gino Curcione, Roberta Lucca, Salvatore Felaco, Irene Grasso, Gregorio Maria De Paola, Brunella De Feudis.

Scene Andrea Taddei, costumi Silvia Polidori, musiche Paolo Coletta, light designer Umile Vainieri, aiuto regia Norma Martelli.

Meccanismo comico straordinario, lo spettacolo racconta di una compagnia di guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare. Gli intrecci amorosi si mescolano alla finta pazzia, unica via per evitare duelli e galera. Proverbiale la scena delle prove di “Mala Nova” di Libero Bovio, in cui un suggeritore maldestro, continuamente frainteso dagli attori, ne combina di tutti i colori.

Geppy Gleijeses (qui Gennaro De Sia), allievo di Eduardo, dal quale ricevette il permesso a rappresentare le sue opere, è alla settima interpretazione delle opere del Maestro. L’ultima, quella di Domenico Soriano in “Filumena Marturano” con la regia di Liliana Cavani, lo ha visto insignito di innumerevoli premi, tra cui quello come Migliore Attore Europeo, conferitogli dall’Accademia Europea Medicea nel 2018.

Lorenzo Gleijeses, allievo prediletto di Eugenio Barba, ha già interpretato con grande successo Luigi Strada in “Ditegli sempre di sì” con la regia del padre.

Ernesto Mahieux, David di Donatello per “L’imbalsamatore” di Matteo Garrone, sarà il Conte Tolentano.

Armando Pugliese, tra i più grandi registi italiani, ha diretto più volte opere di Eduardo, soprattutto successi storici che hanno visto protagonista Luca De Filippo

Biglietti (23 euro platea, barcacce, palchi; 18 euro loggione) disponibili alla cassa del Teatro Alfieri, aperta dal martedì al venerdì con orario 10-17, il giorno dello spettacolo anche dalle 19 alle 21, e online su www.bigliettoveloce.it .

Lo spettacolo sostituisce “Enrico IV”, il cui tour è stato annullato per problemi di salute del protagonista. Per cambio biglietti e informazioni 0141.399057-399040.