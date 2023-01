La stagione del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, continua sabato 14 gennaio alle 21 con un attesissimo appuntamento di prosa: Giuseppe Cederna è il protagonista di “Storia di un corpo” di Daniel Pennac. Adattamento e regia Giorgio Gallione, scene Marcello Chiarenza, luci Andrea Violato, assistente alla scenografia Lorenza Gioberti, elaborazioni musicali Paolo Silvestri, produzione Produzioni Fuorivia/Agidi in collaborazione con Teatro Stabile di Bolzano e Teatro Cristallo.

Lo spettacolo è il viaggio di una vita, uno straordinario percorso dentro un’esistenza. Un tenero e sorprendente regalo post mortem, in forma di diario, che un padre fa alla figlia adorata. Una confessione e insieme un’analisi, fisica ed emozionale, che il nostro io narrante ha tenuto dall’età di dodici anni fino agli ultimi giorni della sua vita. Una narrazione fluviale dove, attraverso le sue scoperte e le sue mutazioni, il corpo del protagonista prende progressivamente la scena, accompagnandoci in un mondo che si svela attraverso i sensi: la voce anaffettiva della madre, gli abbracci silenziosi del padre, l’odore accogliente dell’amata tata, il dolore bruciante di una ferita, il sapore dei baci della donna amata. Pagine e pagine di un diario intimo dove, raccontando di muscoli felici, di orgasmi potenti, di denti che fanno male o di meravigliose avventure tra sonno e veglia si narra una vicenda unica ed insieme universale: lo sviluppo, la crescita e la rovina della sola esperienza che rende tutti uguali, quella degli esseri umani. Qui la “voce” di Pennac si fa grande teatro, smette di essere libro e si trasforma in epica narrazione orale dove il diario di un corpo diventa una storia che merita di essere raccontata.

Racconta il regista Giorgio Gallione: “1991, entro alla Libreria Feltrinelli di Genova. Stanno modificando la posizione di libri e collane. Struzzi, Istrici, Elefanti migrano in nuovi scaffali. Uno dei librai dribbla audacemente una piramide di Canguri, scontra un banco di Delfini, inciampa, cade. I volumi rimbalzano a terra, io cerco di aiutare, ne raccolgo un paio. Sulla quarta di copertina intravedo un commento di Stefano Benni, leggo e intanto aiuto a riordinare. Il libraio mi dice di essere arrivato solo oggi. Annuisco e intanto fotografo con gli occhi alcune parole: capro espiatorio, cane epilettico, Babbo Natale assassino. Volto il libro e vedo il titolo Il paradiso degli orchi di Daniel Pennac. Torno alla quarta, leggo figlio di Chandler e Queneau. Molti indizi fanno una prova direbbe Philip Marlowe, e allora il libro è mio, lo compro. Da allora la parola di Pennac mi accompagna. È diventata una costante del mio percorso teatrale. Di e con Daniel ho esplorato Malaussene e L’occhio del lupo, Grazie e La lunga notte del dottor Galvan, Diario di un somaro e pure un paio di spettacoli per ragazzi. Perché quella di Pennac non è solo scrittura, ma voce, narrazione epica e bizzarra assieme. Un personalissimo, perenne esercizio di stile che comprende commozione e sorriso, ironia, gioco, paradosso e malinconia. Una antologia del teatrabile ricchissima e sorprendente. La letteratura di Pennac è teatro in potenza. Per me regista e adattatore, un bosco narrativo quasi inesauribile col quale continuo a confrontarmi con felicità ed entusiasmo. Oggi tocca a Storia di un corpo. Un viaggio in un’esistenza che si specchia in esperienze e sensazioni che partono dalla carne, scoperta per scoperta, sorpresa per sorpresa. Il corpo come un meraviglioso contenitore di storie e racconti che in palcoscenico acquistano ancor più forza, senso e universalità”.

Biglietti (23 euro platea, barcacce, palchi; 18 euro loggione) disponibili alla cassa del Teatro Alfieri, aperta dal martedì al venerdì con orario 10-17, e online su www.bigliettoveloce.it e www.allive.it . Info e prenotazioni 0141.399057-399040.