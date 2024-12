Martedì 10 dicembre, esclusivamente presso la biglietteria del Teatro Alfieri, parte la campagna “Buon Natale dal Tuo Teatro”. Sarà possibile acquistare a prezzo ridotto carnet di biglietti per una selezione di spettacoli del cartellone della Stagione Teatrale realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, per regalare (o regalarsi) il meglio della programmazione.

Dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore alla Cultura Paride Candelaresi: “L’ottimo andamento della stagione ci dimostra che il consumo culturale è centrale per gli astigiani. In quest’ottica, abbiamo deciso di rinnovare questa offerta Natalizia, confidando che risulterà come sempre gradita, per offrire l’opportunità non solo di regalare Cultura, ma anche momenti di socialità e incontro”.

Sarà possibile acquistare un carnet per tre spettacoli al prezzo speciale di 45 euro, a scelta fra i seguenti:

7 marzo 2025 ore 21

SALVEREMO IL MONDO PRIMA DELL’ALBA

Carrozzeria Orfeo

Prosa

Spettacolo audiodescritto

21 marzo 2025 ore 21

LA FEROCIA

dal romanzo di Nicola Lagioia

Prosa

Spettacolo audiodescritto

28 marzo 2025 ore 21

LE SACRE DU PRINTEMPS

concept e regia Dewey Dell

#wespeakdance

Altri percorsi

Spettacolo audiodescritto

15 aprile 2025 ore 21

…FINO ALLE STELLE!

Scalata in musica lungo lo stivale

di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo

Altri percorsi

29 aprile 2025 ore 21

STORIE SCONCERTANTI

di e con Dario Vergassola

L’offerta è valida fino a lunedì 30 dicembre.

Biglietteria aperta il martedì e il giovedì dalle 10 alle 17, tranne i festivi, ed eccezionalmente nelle giornate del 23 e del 30 dicembre dalle 10 alle 17. Per informazioni 0141.399057.

Schede spettacoli disponibili su www.teatroalfieriasti.it