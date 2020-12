Si svolgerà mercoledì 9 dicembre il webinar “Cultura e ricerca per le prossime generazioni – Risorse europee e Next generation EU per la valorizzazione dei beni culturali”, organizzato dal Coordinamento degli Istituti culturali del Piemonte. L’appuntamento sarà alle 15 e sarà possibile seguire l’incontro on line sulla pagina facebook del Coordinamento e su you tube all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=GJnrYi7kzwc

A intervenire saranno numerose autorità del sistema culturale piemontese. Apriranno il dibattito la Deputata Flavia Piccoli Nardelli, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Cultura Vittoria Poggio. Seguiranno quindi gli interventi di Marco Brunazzi, Alessia Conti, Gabriella Morabito, Sabrina Saccomani e Gianfranco Zabaidano, membri del coordinamento degli Istituti culturali del Piemonte.

Dalle loro riflessioni prenderà vita il dibattito che sarà valorizzato dagli interventi di Guglielmo Bartoletti, direttore della Biblioteca universitaria di Torino; Gianluca Cuniberti, direttore del Dipartimento di Studi storici dell’Università di Torino; Amedeo Lepore, professore ordinario di Storia economica presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli; Sergio Scamuzzi, Comitato esecutivo AICI; Domenico Siniscalco, presidente della Fondazione Luigi Einaudi di Torino; Valdo Spini, presidente AICI; Mario Turetta, direttore generale Educazione, ricerca, istituti culturali, Mibact.

Modera il dibattito Luciano Boccalatte.