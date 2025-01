Domenica 19 gennaio alle 17 in biblioteca primo appuntamento con Passepartout en Hiver – Conversazioni d’inverno, la serie di incontri promossa dalla Biblioteca Astense Giorgio Faletti e dalla CNA di Asti. Il ciclo di presentazioni, intitolato “Storie di Famiglia”, è dedicato ad autrici e autori del territorio. Attraverso le storie scritte e raccontate è possibile ritrovare parti delle nostre. Storie che ci appartengono per fatti, luoghi, persone e ricordi. È così che attraverso il vissuto delle famiglie degli altri, potremo forse ritrovare qualcosa delle nostre, un lessico famigliare da condividere insieme in biblioteca.Come nelle scorse edizioni, ogni evento sarà aperto da un artista selezionato dalla CNA di Asti che presenterà un’opera ispirata al tema dell’incontro. La manifestazione terrà a battesimo il rilancio della divisione CNA Artigianato Artistico e Tradizionale, che si affiancherà al collettivo artisti storicamente coordinato da Marisa Garramone.

Si parte il 19 gennaio con la presentazione del libro Ci piaceva ballare nonostante la guerra, Edizioni dell’Orso, con l’autrice Franca Garesio Pelissero e Steve Della Casa in dialogo con Carlo Francesco Conti. Artista ospite l’illustratore Cristiano “Lupo” Carillo.

Una sera di fine anno, un gruppo di amici, che, trent’anni prima, aveva avuto un’esperienza comune frequentando una scuola improvvisata durante la seconda guerra, si ritrovano a festeggiare il nuovo anno. E’ stata una di loro, Livia, ad avere l’idea di riunirli nella sua casa di campagna tra il silenzio delle colline che li videro ragazzi e la maestosità delle Alpi al tramonto. Come allora, è la magia del luogo e l’evocazione dei ricordi, anche molto amari, che ricreano lo spirito gioviale e di amicizia di un tempo, cui non è estraneo un personaggio originale, il “vice bidello”, che conosce il latino e recita Dante. Sebbene ognuno abbia ormai la propria vita, rimane ancora spazio per nuove simpatie e affetti profondi, per rimpianti e soprattutto per ricordare e svelare il colpevole del brutale omicidio di un capitano britannico che portava un ricco bottino di dollari alla causa partigiana.

Franca Garesio Pelissero è nata a Cinaglio (AT), si è laureata in Lettere all’Università degli Studi di Torino, ha insegnato in diversi Ordini di scuole e, da ultimo, presso il Liceo Scientifico F. Vercelli di Asti. Appassionata di storia locale, oltre a vari saggi pubblicati su prestigiose riviste culturali, ha pubblicato diversi libri.

Oggi Conservatore della Cineteca Nazionale, Steve Della Casa è stato direttore del Torino Film Festival e del Roma Fiction Fest, nonché presidente della Torino Piemonte Film Commission. È autore e conduttore radiofonico (Hollywood Party su Rai – Radio3) e televisivo. Ha scritto numerosi saggi sul cinema e realizzato retrospettive in Italia e all’estero (Centre Pompidou, Festival di San Sebastian, Festival di Rotterdam).

Cristiano Carillo, in arte Lupo, è un giovane illustratore e animatore 2D. Autore ed animatore del cortometraggio “Refugees” selezionato nei festival “Terre da Film Festival” e “Lavori in Corto.

Organizzatore di eventi culturali tra cui “Portami Via Festival” e “Fiori a Matita Festival”. Da settembre 2024 titolare de “Il Palloncino Rosso”, negozio, laboratorio e galleria d’arte in Nizza Monferrato.

Questo i prossimi appuntamenti di Passepartout en Hiver in programma:

26 gennaio Abbiam la giovinezza nel cuore, Silvana Guarina in dialogo con Laura Avidano. Artisti: Paolo Viola e Nicola Colucciello, pittori.

2 febbraio Montecassino 1943-1944 Da Trieste a piazza Plebiscito a Napoli, Antonio Silvestri in dialogo con Alessia Conti. Artisti: Piergiorgio Panelli, critico d’arte e pittore, Giorgio Grosso scultore.

9 febbraio La famiglia Tamburi di Emilia Cardona, Carlo Cerrato in dialogo con Antonella Manuela Larocca. Artisti: Ottavia Boano Baussano e Marisa Garramone, pittrici.

16 febbraio Parliamo di musica, con Giorgio Conte, Tommaso Conte, Alberto Conte.

Artista: Stefano Camera, fotografo.

