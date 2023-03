Mon Circo concluderà sprintosamente la VI edizione approdando nel Comune di Frassinello Monferrato, ospitato all’interno del Fantasy Festival, l’altro grande evento sempre targato MagdaClan.

Spiegano gli organizzatori: “È stata una scelta a lungo ponderata quella di incontrarsi finalmente con le due manifestazioni dedicate al circo, sconfinando nell’alessandrino.

In questo 2023 vogliamo festeggiare questi anni di lavoro insieme per suggellare diversi traguardi raggiunti con profonda dedizione, una festa che vedrà unire le programmazioni per rendere ancora più corposa questa tre giorni all’insegna delle arti e del divertimento”.

Sabato 8 aprile alle ore 19 ci sarà il concerto della Marlon Banda e domenica 9 aprile ore 19 Fabio Saccomani con “Bolle per adulti” all’interno di un ricchissimo programma pensato per chiudere un’edizione di Rassegna e aprire una nuova stagione di Festival.

Sabato 8 aprile ore 19 Marlon Banda in concerto.

“Marlon Banda Show” è un varietà-concerto esilarante, esplosivo, dove la comicità fisica e verbale, accompagnata dalla musica dal vivo, spazia tra i vari ambiti della commedia teatrale. Una banda senza direttore e direzione che cerca in tutti i modi di mantenere la rotta, ma la follia prende spesso il sopravvento… e la musica non può far altro che adeguarsi!

Domenica 9 aprile ore 19 “Bolle per adulti”, Fabio Saccomani.

Uno spettacolo fruibile in ogni circostanza, dove il linguaggio e le battute sono calibrate sul tipo di pubblico. La sua attività artistica è iniziata come Mastro Bolla, personaggio attivo tuttora, che si è reso noto come artista di bolle di sapone eccentrico e bizzarro e che ha girato piazze e teatri di Italia. Gli spettacoli fatti come Mastro Bolla sono senz’altro più dolci e meno taglienti, ma il personaggio conserva questa caratteristica caustica.

Fabio Saccomani: la sua prima e più importante scuola è stata la strada, dove ha affinato la sua naturale predisposizione all’interazione e allo spettacolo. Si è valso comunque degli insegnamenti di molti eccellenti formatori. Ha una spiccata vocazione verso lo spettacolo parlato e interattivo, con una modalità provocatoria e satirica, basato su effetti spettacolari svincolati da un preciso bacino tecnico. Utilizza strumenti e tecniche miste (dal lancio dei coltelli alla chitarra) per creare il rapporto col pubblico. Fabio Saccomani non è un circense, ma un giullare, ovvero qualcuno che porta la cultura “alta” a livello popolare e nel farlo mette in ridicolo pregiudizi e poteri.

La performance della Marlon Banda sarà ad offerta libera mentre lo spettacolo di Fabio Saccomani manterrà la filosofia che contraddistingue la Rassegna Mon Circo del biglietto responsabile, scelto liberamente dagli spettatori in fase di acquisto, a partire da 5 euro fino a 20 euro, con prenotazione obbligatoria telefonando al 331 1388336 o scrivendo a info@magdaclan.com

Mon Circo è organizzato da MagdaClan all’interno della Rete PATRC con Città di Asti, Spazio Kor e Teatro degli Acerbi, in collaborazione con i comuni di Montiglio, Cocconato, Piovà Massaia, Cunico e Cella Monte, con il sostegno di Regione Piemonte e con maggiore sostenitore la Fondazione Compagnia di San Paolo. Il progetto PATRIC ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES, per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.