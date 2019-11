E’ stato definito un adeguamento delle tariffe per viaggiare su tutte le linee extraurbane della Regione Piemonte, in seguito ad una Deliberazione Assembleare dell’Agenzia della Mobilità Piemontese. Le nuove tariffe sono in vigore da venerdì 1 novembre anche sulle linee extraurbane di Asp Asti-Tigliole e Nizza Monferrato-Mombercelli. Sono pubblicate sul sito sito internet www.asp.asti.it

Per informazioni: tel. 0141.434711 e www.asp.asti.it