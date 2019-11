Nuovo appuntamento con il Fridaysforfuture Asti, il gruppo locale del movimento ambientalista formato da studenti di ogni parte del mondo nato in seguito agli scioperi individuali dell’attivista svedese Greta Thunberg.

Oggi, venerdì, in occasione della giornata globale dedicata all’azione climatica, il gruppo di Asti organizzerà un presidio – non uno sciopero, come accadrà in altre città del mondo – in piazza San Secondo alle 15.30.

Tra gli scopi dell’evento richiamare l’attenzione sulla COP25, la conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che si terrà a Madrid dal 2 al 13 dicembre.

Si parlerà inoltre del Black Friday, l’ultimo venerdì di novembre che ogni anno è dedicato agli acquisti sfrenati, le cui conseguenze negative sull’ambiente sono però poco note.

Ulteriore argomento di discussione sarà la “fast fashion”, la “moda veloce”, cioè la produzione di vestiario a basso costo e in breve tempo, a prima vista vantaggiosa per il consumatore, ma con un enorme impatto ambientale.

A.B.