Come annunciato dal sindaco Maurizio Rasero durante l’incontro svoltosi a Quarto per la questione Nomadi, dopo la sistemazione della strada di accesso al campo da calcio che ospita l’Asti Calcio si è provveduto, in collaborazione con il Settore tecnico regionale At- AL, tramite Forestali della Regione Piemonte, a trinciare le sponde del Rio Quarto, un corso d’acqua che sovente esondava in caso di eccezionali eventi meteorologici allagando le proprietà private limitrofe.

Questo intervento, dichiara l’Assessore ai LL.PP. Stefania Morra, si è rilevato estremamente utile ai fini del ripristino della corretta officiosità idraulica del rio a seguito della riprofilatura che era stata effettuata lo scorso inverno e la relativa funzionalità idraulica in caso di violenti temporali.

Infatti, in questa zona è molto alta l’attenzione degli abitanti, che già più volte hanno avuto i cortili e gli orti allagati.

Il tutto si è reso possibile grazie alla collaborazione tra uffici comunali, regionali e privati.