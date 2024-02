Anche quest’anno Banca di Asti ha scelto di aderire a “M’illumino di meno”, la “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e Degli Stili di Vita Sostenibili”, giunta alla XX edizione.

L’iniziativa, che si celebra il domani 16 febbraio, è patrocinata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar in collaborazione con Rai Radio2 e Rai per il Sociale e ha ricevuto un riconoscimento anche normativo dal Parlamento della Repubblica Italiana con la Legge n. 34/2022. La giornata si propone di promuovere una nuova sensibilità sui temi dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale.

La XX edizione di “M’illumino di meno” sarà No Borders, nella convinzione che il contrasto al cambiamento climatico e il sostegno alla transizione energetica, affinché possano risultare efficaci, debbano essere condotte collettivamente.

Con l’adesione all’iniziativa, Banca di Asti ha deciso di dare un segnale particolarmente evidente: le insegne della sede centrale di Asti e di tutte le 209 filiali in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto saranno spente dal 16 al 19 febbraio.

Per ricordare a tutti che ciascuno può fare la differenza, tutti i collaboratori di Banca di Asti saranno anche invitati, per il 16 febbraio, a compiere individualmente un piccolo gesto simbolico, come recarsi sul luogo di lavoro a piedi o in bicicletta, utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, spegnere le luci dell’ufficio e dei locali non utilizzati e ridurre al minimo la stampa di carta.