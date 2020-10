Potenziare la raccolta differenziata anche alla luce delle esigenze e delle criticità emerse durante la pandemia è l’obiettivo che si è posta la Giunta regionale assegnando uno stanziamento di 1.720.000 euro ai Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani.

La delibera presentata dall’assessore all’Ambiente Matteo Marnati ed inserita come misura specifica nel piano RipartiPiemonte, comprende diverse azioni: la riorganizzazione dei servizi di raccolta, con il passaggio dalla raccolta stradale a quella porta a porta nelle zone in cui non è ancora applicata; lo sviluppo e l’incentivazione della tariffa puntuale, ossia quella da attribuire ai cittadini calcolata sulla base della reale produzione dei rifiuti; la realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta e delle aree per lo stoccaggio e la valorizzazione di quelli destinati al recupero.

“La raccolta differenziata e l’economia circolare – commenta Marnati – sono le nostre priorità. E grazie a questi investimenti cresceremo ogni anno. Un passo in avanti per un Piemonte sempre più green”.