Il Comune di Villafranca aderirà alla Comunità Energetica Rinnovabile della Solar Valley, associazione costituita nel 2023 con sede a Santo Stefano Belbo.

“Martedì 25 febbraio approveremo la delibera in Consiglio Comunale – anticipa il sindaco Anna Macchia – e la sera prima informeremo i cittadini con un incontro ospitato in Sala Bordone. Saranno forniti dettagli sulle condizioni per essere associati e sui vantaggi per i consumatori e per i produttori di energia da fonte rinnovabile: si parlerà di riduzione dei costi in bolletta e di salvaguardia ambientale attraverso la produzione di energia in modo sostenibile”.

La serata di lunedì 24 febbraio, in programma per le 21 in Sala Bordone, è a ingresso libero e rivolta a privati, enti, attività del territorio. Dopo il primo cittadino interverranno il presidente di Solar Valley, Lorenzo Carosso, e Luca Riva, presidente del Comitato coesione territoriale del Piemonte.

Ci si soffermerà, tra l’altro, sui soggetti destinatari degli incentivi e sui benefici della Cer: autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici), minori costi per cittadini e imprese, nuove opportunità economiche per il territorio.

“In questi mesi – indica Anna Macchia – abbiamo esaminato le condizioni di differenti Cer e ci siamo convinti che la Solar Valley è quella che fornisce maggiori garanzie di servizio al territorio. Queste ultime sono già state approfondite la scorsa settimana in un incontro tra giunta, consiglieri comunale e rappresentanti dell’associazione”.

Martedì 25 la seduta di Consiglio Comunale, chiamato ad approvare la delibera di adesione alla Cer Solar Valley, inizierà alle 18.30.

Nella foto la giunta di Villafranca: il sindaco Macchia tra Katia Pelissetti (vice) e Daniele Chiolerio (assessore)