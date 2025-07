Asti si prepara a diventare teatro dell’illusione internazionale con l’arrivo del World Championship of Street Magic – FISM Italy 2025, una delle competizioni più attese e spettacolari del panorama magico mondiale.

Sabato 12 luglio, piazza Roma si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, ospitando una giornata interamente dedicata alla magia di strada, con esibizioni gratuite dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.

La manifestazione fa parte del programma ufficiale del Campionato Mondiale della Magia – FISM ITALY 2025, che dal 14 al 19 luglio trasformerà Torino e il Piemonte nella capitale mondiale dell’arte magica, con oltre 5.000 maghi e performer da tutto il mondo.

Ad Asti si sfideranno sette artisti selezionati tra i migliori illusionisti internazionali, provenienti da Paesi come Cina, Stati Uniti, Regno Unito, Brasile, Spagna e Australia. Ogni mago porterà in scena uno spettacolo della durata di 20-25 minuti, completamente autonomo, senza palco né scenografia, come da tradizione della vera street magic. L’unico elemento scenico sarà la magia stessa: coinvolgente, sorprendente e in dialogo diretto con il pubblico.

Gli artisti saranno valutati da una giuria di altissimo livello, composta da cinque icone della magia di strada: Gazzo, Flip, Trabuk, Fabio Rossello e Paulino Gil. I criteri di valutazione includeranno la capacità di attrarre e trattenere il pubblico, l’originalità dell’atto, l’interazione e l’impatto emotivo generato dalle performance.

A rendere l’evento ancora più partecipativo sarà il voto del pubblico, che potrà esprimere la propria preferenza attraverso un QRcode dedicato che troverà in piazza: le votazioni popolari contribuiranno alla definizione del verdetto finale.

I migliori artisti selezionati durante le tappe piemontesi – che si svolgeranno in contemporanea anche a Torino, Mondovì, Biella, Borgomanero e Venaria Reale – accederanno alla grande finale del 18 luglio a Torino, in programma tra Piazza Castello e Piazza Carignano.

L’appuntamento di Asti rappresenta un’occasione straordinaria per vivere dal vivo il fascino della magia autentica, quella che nasce nelle piazze, sorprende i passanti e trasforma l’ordinario in straordinario.

In occasione del mondiale di Magia, sono in programma tre grandi serate a Torino per vivere l’esperienza ai massimi livelli:

Gran Gala dei Campioni – 15 luglio, ore 21 | Teatro esterno del Lingotto Centro Congressi

In scena i vincitori assoluti del Grand Prix mondiale: uno spettacolo di perfezione tecnica ed emotiva che celebra le eccellenze dell’arte magica. Conduce Walter Rolfo.

I 10 Maestri dell’Impossibile – 16 luglio, ore 21 | Teatro Lingotto Una serata visionaria dedicata all’innovazione, con dieci artisti internazionali che presenteranno magie mai viste, tra realtà aumentata, effetti digitali e invenzioni sceniche. Conduce Alain Choquette.

Magic Comedy Show – 18 luglio, ore 20:30 | Auditorium del Lingotto La magia incontra l’umorismo nel miglior cabaret magico internazionale. Ospite speciale Otto Wessely, leggenda vivente del Moulin Rouge. Conduce Raul Cremona.