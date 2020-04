Il quotidiano punto in diretta Facebook del sindaco di Asti Maurizio Rasero.

Rasero comincia la sua diretta con un riferimento alla giornata di oggi 1° aprile e va subito a ringraziare l’associazione Adesso Liberamente per una donazione di biancheria intima fatta ai pazienti del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Asti.

Poi passa alla circolare del Viminale, terreno di polemiche in queste ore. Rasero ricorda che nonostante il documento abbia dato libertà di uscita a un genitore con i figli in Piemonte non è cambiato nulla. Oggi il governatore Cirio ha firmato una nota che ribadisce come qui le cose non siano cambiate e che quindi perdurano le decisioni restrittive di prima.

Poi un appello alla cittadinanza: “Non buttate guanti e mascherine per terra: siete degli zozzoni! – tuona il sindaco. Mancate di rispetto e inoltre potrebbe esserci possibilità di diffondere virus da parte di chi magari non sa di essere infetto e getta a terra presidi che poi qualcuno deve raccogliere. Abbiamo bisogno di usare il personale Asp per fare altre cose”. In questo senso il sindaco ha rassicurato sul fatto che il lavaggio strade e la disinfezione delle panchine stanno continuano in città e che presto copriranno tutte le zone.

Poi un accenno ai 15 milioni stanziati dalla Regione per l’infanzia. “Abbiamo cominciato a fare una ricognizione del territorio rispetto ai servizi sull’infanzia suddividendoli per tipologie – spiega -. Appena avremo i dati li trasferiremo alla Regione e poi capiremo come fare”.

Rasero si è concentrato anche sugli oltre 400 mila euro stanziati per la solidarietà alimentare. L’Amministrazione, in base anche al parere di molti commercianti, ha stabilito la creazione di ticket ad hoc; “Oggi pomeriggio abbiamo deciso di procurarci dei nostri tagliandi come buoni alimentari che si spenderanno su tutti negozi grandi o piccoli che daranno la loro adesione”

Dopo i ringraziamenti all’associazione Assoalbania, la notizia cardine del suo intervento. Da lunedì riapriranno i mercati, ovviamente con modalità diverse, nella piena sicurezza degli utenti.

“Ci sarà un’area recintata con ingresso e uscita e si passerà una persona per volta – ha spiegato -. Lunedì aprirà il mercato di piazza del Palio, martedì via Gozzano, mercoledì Campo del Palio, giovedì quello della Torretta, venerdì via Pavese e piazza Catena e sabato piazza del Palio”.

Infine i dati dall’unità di crisi della Regione. Oggi ad Asti i guariti sono 11, una persona è deceduta, mentre i positivi passano dai 438 di ieri ai 477.