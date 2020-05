Uno studio della Fondazione Gimbe colloca la Regione Piemonte al secondo posto in Italia, dopo il Veneto, per il numero di tamponi eseguiti ogni 100.000 abitanti.

Un risultato che ha reso l’assessore all’Innovazione alla Ricerca applicata per l’emergenza Covid-19 Matteo Marnati “orgoglioso del duro lavoro svolto in questi mesi e del fatto che abbiamo risalito la china. C’è ancora molto lavoro da fare ma non dobbiamo abbassare la guardia. Metteremo a sistema i laboratori per essere pronti a ogni tipo di emergenza”.