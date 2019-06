Una domenica ai Giardini Pubblici per la seconda edizione di Giocasti.

L’appuntamento è in questo fine settimana, dalle 10 alle 19. A dare vita alla giornata di giochi sono le Politiche Giovanili del Comune e l’associazione Ludolab. Lunedì nel corso di una conferenza stampa l’assessore Elisa Pietragalla e la responsabile dell’associazione Elena Muratore hanno anticipato i contenuti della manifestazione.

“E’ un progetto nato insieme a Ludolab – ha spiegato l’assessore -. Lo scorso anno era una prima edizione e quindi un punto interrogativo. Abbiamo voluto riprovarci. L’invito è rivolto alle famiglie, ai giovani e anche ai meno giovani che troveranno diverse occasioni di divertimento”.

Il programma è vario e spazia dai giochi da tavolo al ciclotappo (unico appuntamento agonistico: si disputa infatti il Giro del Piemonte).

“Abbiamo contattato diverse associazioni di giochi da tavola. Arriveranno tanti amici”, ha avvisato Elena Muratore –

Saranno presenti la scuola di Fumetto di Asti, il Collegio dei Rettori del Palio, il progetto Sognasti organizzato dai salesiani del Don Bosco in collaborazione con la Pastorale Giovanile, Si potrà giocare a scacchi e con le miniature, i bambini si divertiranno con il Truccabimbi. All’iniziativa ha aderito anche l’Unicef che avrà un suo stand.

Ci sarà un’area medievale e interverranno i cosplayer con i loro costumi ispirati dai cartoni animati e dai fumetti. Un’anteprima con i cosplayer la si avrà già domani, sabato, da Fumetti Store in via Costa (zona piazza Astesano), dove verrà allestito un set fotografico dalle 16 alle 18. Farà parte del gruppo anche Fabio Aquilino, in arte BauMiao, uno dei più famosi cosplayer italiani.

Con la Scuola di Fumetto saranno attivati dei laboratori che saranno tenuti dagli insegnanti Moise, Barbara Fantaguzzi ed Elena Barberis.

“Giocasti è un evento che Elisa Pietragallo ha con forza voluto e difeso – ha dichiarato il sindaco Maurizio Rasero – nonostante le poche risorse a disposizione. Ci siamo riappropriati di uno dei più importanti parchi cittadini e mi ricordo che nel giugno del 2018 mi ero messo a giocare anch’io”.

Non ci saranno più le magliette con il logo della manifestazione come lo scorso anno ma a fianco pubblichiamo il tagliando che dà diritto acquistando un biglietto, a u giro gratuito sulle giostre della ditta Sforzi.

Sulla Gazzetta d’Asti in edicola da venerdì 21 giugno il tagliando per l’ingresso gratuito alla manifestazione