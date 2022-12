Sono cominciati oggi i primi trasferimenti di alcuni ospiti della Casa di Riposo Città di Asti che chiuderà a breve i battenti. Parliamo di quelli a carico del Cogesa: quattro sono stati portati oggi in un’altra struttura; domani dovrebbero lasciare il Maina altri dieci anziani. Di questi sei sono andati a Villafranca, due a Montiglio, due a Montechiaro, quattro a Ferrere e uno a San Damiano.

Nessuna certezza per i restanti dei 133 degenti in quella che è la Casa di Riposo più grande del Piemonte, la seconda in Italia, e che conta 110 dipendenti.

L’unica notizia certa è che il Maina chiuderà. Mario Pasino, commissario straordinario della struttura ha rassegnato le sue dimissioni martedì, durante nel corso dell’ennesima riunione in Prefettura.

“Le banche non aumenteranno le loro linee di credito – aveva affermato Pasino, motivando la sua resa, non senza aver combattuto – il contratto per la manutenzione della caldaia termina il 31 dicembre e anche la direttrice sanitaria ha dato le dimissioni”.

