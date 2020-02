La Regione Piemonte ha messo a disposizione un numero verde per ricevere le segnalazioni di cittadini che presentano sintomi che potrebbero essere ricondotti al Coronavirus. In numero è 800.333.444 e dalla Regione fanno sapere che non esistono altri numeri verdi ufficiali a disposizione dei cittadini piemontesi.

L’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi ha anche annunciato che entro oggi, lunedì 24 febbraio, la Regione Piemonte emanerà una circolare esplicativa sull’ordinanza di ieri sul Coronavirus.

Il documento, è stato precisato nel corso di una conferenza stampa con il prefetto, il questore e il sindaco di Torino, conterrà chiarimenti sulle criticità che sono state sottoposte nelle ultime ore e sarà adottato in accordo con la Regione Lombardia, in modo da evitare spostamenti soprattutto nelle zone di confine.

C’è poi un importante appello: fare attenzione alle truffe e alle fake news. Circolano infatti notizie di persone che si presentano in case abitate da anziani con il pretesto di falsi controlli sanitari. Nel caso accada, contattare subito le forze dell’ordine, in quanto la procedura prevede che nessuno possa presentarsi nelle case per fare accertamenti sanitari senza essere prima stato in contatto e averlo concordato con gli interessati.